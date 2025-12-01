澤倫斯基抵達法國總統府 將與馬克宏會談

在北京，外交部再次要求日本收回涉台言論。發言人林劍表示，日方對自身在台灣問題上的立場一再遮遮掩掩、含糊其辭，又批評日本在口頭上搪塞敷衍、在行動上一意孤行，中方對此絕不接受。在大是大非問題上，日本不要妄想蒙混過關。中方敦促日方以史為鑒、深刻反省、嚴肅對待，要求日方老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。林劍表示，日方近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，圖謀修改「無核三原則」。日本某些勢力正極力突破「和平憲法」的束縛，企圖違背國際法規定的戰敗國義務。這些人從未真正汲取歷史教訓，從未真正直面和反思日本在戰爭中犯下的滔天罪責，從未真正遏制軍國主義在日本死灰復燃，反而企圖用美化侵略的敘事、避而不談的手法讓世人遺忘、為自己鬆綁。這種伎倆欺騙不了世人。 (WL)

infocast ・ 3 小時前