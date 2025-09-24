澤倫斯基稱中國可施壓俄羅斯 協助結束俄烏戰爭

（法新社紐約聯合國總部23日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在聯合國安全理事會上表示，中國可以施壓俄羅斯結束俄烏戰爭。

中國不是俄烏衝突的一方，但基輔長期以來抱怨北京向莫斯科供應可用於俄烏戰爭的物資，並持續購買俄羅斯能源。

澤倫斯基在聯合國安理會上表示：「中國也在這裡出席，中國是一個強大的國家，而俄羅斯如今完全依賴它。」

他說：「如果中國真的希望這場戰爭結束，可以迫使莫斯科停止入侵。沒有中國，蒲亭（Vladimir Putin）領導的俄羅斯什麼都不是。」

「但中國往往保持沉默與冷漠，而不是積極促進和平。」

北京強烈否認向俄羅斯提供用於烏克蘭軍事行動的物資，並試圖將自己塑造為中立的調解者，準備協助解決俄烏衝突。

中國常駐聯合國副代表耿爽表示：「從烏克蘭危機爆發第一天起，中方就秉持客觀公正立場，呼籲停火止戰、堅持勸和促談、推動政治解決。」