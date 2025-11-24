小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
澤倫斯基稱日內瓦會談取得重要進展 但仍需努力
（法新社基輔24日電） 烏克蘭與美國高官在瑞士日內瓦會談後，烏克蘭總統澤倫斯基今天稱讚雙方取得「重要進展」，但他也說，要談判結束俄烏戰爭，仍需更多努力。
烏克蘭、美國及歐洲官員昨天在瑞士會晤，討論美方提出的俄烏終戰方案。該方案被批評過於聽從俄方要求，引發外界廣泛質疑。
談判各方均宣稱日內瓦會談有所進展，並在聯合聲明中形容會談「有建設性」。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天以視訊連線方式在瑞典的一場會議上說，烏方與美方協調時，已設法保留極為敏感的議題，其中包括全面釋放所有烏克蘭戰俘及平民，以及讓被俄方綁架的兒童全數返家。
俄烏戰爭期間，烏克蘭一直指控俄方非法將烏克蘭兒童從俄國占領區帶往俄國，並要求俄方把他們送回。
澤倫斯基表示：「這些都是重要進展，但要實現真正的和平，還需要更多、更多（努力）。」
他指出，烏克蘭正處於「關鍵時刻」，並承諾會尋求「能使我們更堅強而非削弱我們的妥協」。
其他人也在看
甜品放題｜旺角小店「仁芝初」推$40甜品放題 任食生磨芝麻糊/合桃露/杏仁露
旺角糖水小店「仁芝初」早前推出中式糖水放題，$38即可一小時任食3款指定手工糖水，包括生磨芝麻糊、合桃露及杏仁露。仁芝初宣布再加碼，放題甜品新增5項甜品，還可以雙拼！Yahoo Food ・ 5 小時前
施永青料樓價或連升六年 與3月低位比較潛在升幅達85%
中原集團創辦人施永青在旗下報章《am730》撰文，指本港住宅市道已確認見底回升，往後是如何評估今次上升浪的走勢。施永青預期這個升浪可持續六年，由2025年升至2031年。與今年3月所錄低位134.89點相比，潛在升幅可達85%。AASTOCKS ・ 8 小時前
吳日言移英開餐廳 簽18年租約裝修現爭拗 拍片斥業主濫收清潔費
去年移居英國的41歲藝人吳日言，與丈夫Barry結婚後育有三名子女，一家人打算在當地落地生根，今年5月在英國倫敦西部雷丁（Reading）開餐廳，更表示與業主簽訂了長達18年的租約，以示有意長期經營。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
日圓匯價｜日圓兌港元跌至「5算」 日政府顧問稱主動介入 或跌破160關前便出手干預
日本政府顧問近日透露，高市早苗新政府在應對日圓貶值問題上，正準備採取比以往更為積極的匯市干預立場，以緩和日圓疲軟對經濟造成的衝擊，而干預的實際門檻或低於市場普遍預期的160水平。最新匯價顯示，美元兌日圓報156.76，每百日圓兌港元報4.97，仍徘徊於「五算」下方。BossMind ・ 7 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 6 小時前
香港街馬｜賽事中途被 DQ am730 社長：報名時未有截龍安排 慨嘆賽事「年年有伏」｜Yahoo
昨早（23 日）舉行的「嘉里香港街馬 2025」慈善跑，除了出現領取行李的問題外，賽事時間安排亦引起爭議。《am730》社長盧覺麟昨日在其個人 facebook 表示，他報名參加了今年的全馬（42.195 公里）賽事，但在路途逾半的 24.8 公里位置被取消資格。盧並指，他在報名時知悉全馬時限為 7 小時，但到了領取選手包時才發現有「截龍位」，昨日最終「只差一分幾鐘」就被安排「上巴士」離開，「同場被 DQ 的跑友都十分無奈」。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
鄧兆尊唔羨慕弟妹做父母「戥佢哋悲哀」爆女星落妝後認唔出︰姓郭嘅
黃澤鋒同太太陳麗麗為今年8月出世嘅細女「小貴妃」（黃熙喬）舉行百日宴，多位圈中人都有出席，包括曾經豪言幫手包起「小貴妃」一年奶粉錢嘅鄧兆尊Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
澳洲網紅闖紅毯強攬Ariana Grande 遭新加坡驅逐出境
日前，Ariana Grande與楊紫瓊等演員出席《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）新加坡首映禮，突然遭到澳洲網紅Johnson Wen強闖紅毯強攬，該名網紅於17日以「公共滋擾罪」被囚9天。昨日（23日），有報道指Johnson Wen已被新加坡政府驅逐出境。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 7 小時前
立法會選舉 2025 ⎮ 大愛沙田區議員 新界東南候選人個個都「邦」
2025 立法會換屆選舉下月舉行，雖然地方選區議席僅佔整體九十席中的二十席，不到 23%。不過地方選區氣氛並不冷淡，起碼大街小巷最近都密集式放置着各候選人的競選海報和直幡。以新界東南為例，五名候選人競逐兩個席位，宣傳物品遍佈區內地鐵站和屋邨、屋苑。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
黃澤鋒陳麗麗為細女辦百日宴 唔怕有經濟壓力「我就一個禮拜做七日架喇」
58歲嘅黃澤鋒太太陳麗麗今年8月誕下細女「小貴妃」（黃熙喬），一家人尋日喺酒樓為BB女舉行百日宴，多位圈中人都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
汪小菲嗌新婚妻「孕婦」認再做老竇 大S仔女何去何從
【on.cc東網專訊】已故台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，去年5月再婚娶網紅Mandy（馬筱梅），再次成為台灣女婿，Mandy近來多次自爆體重增加、嗜睡，明顯有懷孕迹象，但未鬆口懷孕，怕被網友攻擊，汪小菲最近帶貨直播時被問到太太去向，佢竟直言「孕婦不在，孕婦出東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
結婚4年終於要辦婚禮了！邱澤許瑋甯的戀愛又太甜了
邱澤與許瑋甯因戲結緣，在低調登記結婚4年後，終於確定將於今年底補辦盛大婚禮，在他們日前公佈的兩張婚照中，也能感受到他們之間可愛的互動！許瑋甯2021年與邱澤合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，同年12月10日無預警在社交平台曬出婚戒宣布結婚，婚後兩人鮮有共同露面，相當低調，但一樣相當恩愛，更在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。她又提到當時邱澤求婚的情景，「我們兩個就是差不多『欸，好像可以了』，就去結了這樣子。」而登記結婚後，邱澤有補一個小型儀式，向許瑋甯下跪。 推薦閱讀:➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了！由《幻愛》相戀成就合襯情侶➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了、公開輕井澤婚禮照！「幻愛CP」拍拖6年情侶穿搭解構Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 10 小時前