澤倫斯基稱普丁比哈瑪斯更強大 籲川普加強施壓

（法新社華盛頓19日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在美國國家廣播公司（NBC）今天播出的專訪中，敦促美國總統川普對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）施加更多壓力以結束俄烏戰爭，還說普丁比哈瑪斯（Hamas）更強大。

澤倫斯基在「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中被問及，川普在主導加薩停火協議後是否應對普丁更強硬時，他以英語回答：「是的，甚至要更強硬。」

他說：「因為普丁與哈瑪斯有相似之處，但比哈瑪斯更強大。這是一場規模更大的戰爭，而他掌握世界第二強的軍力。」

他補充說：「這就是為什麼需要更多壓力。」

這段專訪播出前，澤倫斯基剛結束華府之行，此行他未能成功爭取到長程戰斧飛彈（Tomahawk Missile）的供應。

澤倫斯基在專訪中也表示，他應該被納入川普與普丁計劃在匈牙利首都布達佩斯舉行的會談中。

澤倫斯基說：「如果我們真的想要擁有公正且持久的和平，我們需要這場悲劇的雙方都在場。是的，他是占領者，但烏克蘭正在受苦與戰鬥。當然，怎麼可以有任何與我們有關，卻沒有我們參與的協議？」

然而，在澤倫斯基專訪播出後不久，川普在今天播出的另一段訪問中再次表示，他尚未準備好向烏克蘭運送武器。

川普在福斯新聞（Fox News）巴帝羅默（Maria Bartiromo）的「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目上說：「我們必須記住一件事。我們自己也需要這些武器。你知道的，我們不能把所有武器都給烏克蘭。」