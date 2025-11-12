專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
澤倫斯基親信涉1億美元貪腐醜聞
（法新社基輔11日電） 烏克蘭調查人員今天指控，總統澤倫斯基的親信策劃一樁1億美元的貪腐計畫。
被指控的對象是明迪奇（Timur Mindich），這是涉及能源部門大規模貪污指控的最新發展。儘管該國能源基礎設施持續遭受俄羅斯攻擊，但貪腐問題仍在發酵。
明迪奇是媒體製作公司「95街區工作室」（Kvartal 95）的共同擁有人。95街區工作室由澤倫斯基創立，他在從政前是知名喜劇演員。
烏克蘭肅貪專責檢察署（SAPO）的檢察官表示：「明迪奇掌控了烏克蘭能源部門內以犯罪手段獲取的資金的積累、分配及合法化過程。」
該檢察官在另一名涉案人士的預審聽證會上補充說，明迪奇在犯罪活動中利用與澤倫斯基的友好關係。
烏克蘭國家肅貪局（NABU）昨天表示，該局揭露了一起涉及1億美元資金洗錢的能源部門貪腐計畫。
國家肅貪局在今天稍晚的聲明中表示，偵查人員已拘留5人，並對7名組織成員發出嫌疑通知，其中包括一位企業家，也就是該犯罪組織的首腦。
聲明雖未指名道姓，但檢察官先前已將明迪奇指認為這起案件的主謀。
肅貪專責檢察署同時指控現任司法部長、曾任能源部長4年的加盧申科（German Galushchenko）收受明迪奇的「個人利益」，以換取對能源部門資金流向的控制權。
其他人也在看
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
長沙灣街頭企圖搶劫 兩非華裔中學生被捕
一名52歲男子上周五晚上約11時50分在長沙灣明愛醫院附近，被兩名少年襲擊，並企圖搶去其斜孭袋，事主隨即反抗並大聲呼救，期間3人馬路上拉扯逾一分鐘，少年事敗後逃去，事主幸保不失。警方經調查後，前日在上水及長沙灣拘捕2名分別15歲及16歲非華裔中學生，涉嫌意圖搶劫而襲擊他人。 據報事主當時袋內放有4萬元現金。警方指am730 ・ 11 小時前
三重鈴鹿63歲黑戶內幕！ 中國男25年無社保曝光！
去年6月底，新潟街頭掉錢包，幸運路人撿起交派出所，裡頭現金、證件齊全。10月16日，35歲中國男子上門領回，誰知警察例行查證件，一看在留卡過期1年半！Japhub日本集合 ・ 3 小時前
勵德邨男子與便利店女職員爭執 遭掃把襲擊後負傷至灣仔求助
大坑早上發生傷人案。今日早上10時11分，一名頭部受傷流血的47歲黃姓男子，負傷行經灣仔謝斐道與分域街時向巡警求助，隨後清醒前往律敦治醫院求醫。警方初步調查後，一度將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理。 不過，警方進一步調查後，相信黃男在大坑勵德邨與一名年約50歲的便利店女職員因瑣事問題爭執，期間懷疑遭對方用am730 ・ 1 天前
南韓馬拉松賽事發生嚴重意外 25歲跑手遭貨車撞倒 腦幹死亡靠機器續命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓忠清北道昨日（10 日）一場馬拉松賽事期間，發生嚴重交通意外，一名 25 歲跑手遭貨車撞倒，送院後被判腦幹死亡，現時正靠維生系統延續生命。涉事司機為一名 80 多歲男子，聲稱當時「沒有看到人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
秀茂坪寶達邨姊弟互襲 分別持刀擸風扇 兩敗俱傷終被捕｜Yahoo
秀茂坪發生一宗姊弟互襲案。昨晚（10日）7 時許，警方接報稱秀茂坪寶達邨達顯樓一對姊弟在寓所互毆。據《Yahoo 新聞》了解，15 歲弟弟與其 18 歲姊姊疑因使用廁所等瑣事爭執，二人情緒激動，過程中弟弟出手並擸風扇襲擊姊姊頭部，並將其頭部撞向牆。姊姊則持一把長約 15 厘米的刀刺向弟弟頸部和頭部。二人互毆扭作一團，結果弟弟頭部和頸部受傷，姊姊雙臂割傷。據悉，弟弟衝出屋外時，遇到返家的另一名胞姊，她見狀報警求助。案中受傷的姊弟清醒送院治理。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中環碼頭男學生墮海途人拋水泡 獲救老師陪同送院
中環發生墮海案。 今日（11日）下午3時許，一名20多歲男子於中環10號碼頭墮海，有途人發現後連忙拋下救生圈。警方和救援人員接報後趕至現場，男子其後獲救，清醒由救護車送往瑪麗醫院治理。警方正在調查事件。據了解，男子為一名學生，事後有老師陪同送院。am730 ・ 22 小時前
緝毒犬旺旺退休前神技曝光！ 關西稅關37瓶容器內藏毒？
9月某日，關西機場入境大廳熱鬧非凡，台灣女黃子琳推著2件託運行李領取，誰知一隻資深緝毒犬「旺旺」突然狂嗅她的箱子，尾巴搖得像在說「這味道不對勁」！Japhub日本集合 ・ 23 小時前
菲律賓警員搶劫便利店 追捕期間與同僚槍戰 駁火中彈身亡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】菲律賓布拉干省（Bulacan）一名警員周一（10日）晚搶劫當地一間便利店，騎摩托車逃離現場時被追捕，與同僚駁火期間中彈，送院後證實死亡。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環
今年聖誕，不妨走進太古廣場的「聖誕中央車站」，登上奇幻列車，欣賞奇妙打卡裝置，參加暖心工作坊，選購節日禮品，更隨時有音樂劇場、快閃演出等等。不只是打卡熱點，更是一場沉浸式的節慶體驗，讓你在繁忙都市中感受一份童話般的聖誕氛圍。Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
聖誕快樂？英國通脹居高不下 市民過節壓力大
英國通脹持續飆升，平民家庭節日開銷壓力倍增，聖誕快樂感大幅削弱。住在伯明翰的單親媽媽 Maria 也感受到了這股壓力：她不得不削減孩子禮物，餐桌比往年簡單許多。Maria 的困境反映出，高物價正在改變普通家庭的聖誕節生活。Yahoo財經 ・ 23 小時前
涉將贓物轉售給藥房圖利 7人被捕
【Now新聞台】3名非華裔人士涉嫌將贓物以低於市價逾一半轉售給藥房，連同藥房職員合共7人被捕。 警方突擊搜查油麻地兩間藥房，拘捕涉事職員及負責人，並檢走一批證物，被偷的主要是日用品及食物等。警方指，該盜竊集團的骨幹成員均是非華裔人士，牽涉至少33宗盜竊案，涉款2.8萬元。今年7月起，油尖旺區多間店舖發生盜竊案，警方調查後發現有人涉嫌把贓物以低於市價超過一半，賣予油麻地兩間藥房，藥房再以稍低於市價價錢出售。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！小飛象嘉年華/全港首個貓貓聖誕村/甜蜜糖果樂園
踏入11月，意味住一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，我們會持續更新呢！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
牛頭角道電單車與私家車相撞 鐵騎士倒地受傷
牛頭角發生交通意外。 今日（11日）早上10時25分，一輛「綿羊仔」電單車於牛頭角道、港鐵牛頭角站B出口對開位置與一輛Audi私家車相撞，鐵騎士應聲倒地。警方和救援人員接報後趕至現場，鐵騎士清醒由救護員作初步敷治，稍後再由救護車送院檢查。am730 ・ 1 天前
送養後想要回撫養權 女子敗訴須賠償
【on.cc東網專訊】湖北省一名女子2020年將孩子送養，事隔5年卻突然請求要回孩子的撫養權。湖北省利川市人民法院周一（10日）判處女子敗訴，且須向送養家庭支付撫養期間的生活開支、誤工費等合理費用共計逾47萬元（人民幣，下同，約51萬港元），為事實撫養與合法收養on.cc 東網 ・ 4 小時前
非法集資400億人民幣、洗錢規模空前 英國最大加密貨幣查獲案主犯獲刑
【彭博】— 一名被稱為「超級惡棍」、策劃規模達數十億美元的投資詐騙、以贓款購買比特幣的中國女子被倫敦法官判處11年8個月監禁。Bloomberg ・ 12 小時前
土瓜灣斬傷關員案38歲疑兇落網 累計共5人被捕檢仿製槍
【on.cc東網專訊】香港海關人員上周四(6日)，在土瓜灣定安大廈掃毒時遇襲，3名關員遭斬傷送院，涉案疑兇逃去。執法部門經調查後，上周五(7日)先後拘捕疑兇的2名朋友及母親，涉嫌「協助罪犯」及「誤導警務人員」。至今早(12日)警員於元朗區，以涉嫌「傷人」、「販運on.cc 東網 ・ 3 小時前
入境處打擊黑工拘21人 兩外傭涉僱主越野車場無牌教開車
入境處繼續打擊黑工，由上周二(4日)至昨一連8日搜查47個目標地點，拘捕14名懷疑非法勞工及7名僱主。行動中，揭發2名35歲男菲傭，於僱主開設的越野電單車場，另收報酬負責維修和清潔電單車，以及在無正式駕駛執照和專業資格的下充當教練，教導顧客駕駛越野電單車。 調查人員根據情報於周日拘捕兩名涉案的菲律賓籍男性外傭，當am730 ・ 11 小時前
【圖輯】鳯凰橫掃呂宋 140 萬人疏散 道路粉碎農田淹沒
超強颱風鳳凰昨日（9 日）橫掃菲律賓北部，導致兩人喪生，140 萬人需要離開家園避災。今日風暴離開後，救援人員展開救災行動。數以萬計海岸防衞隊人員、警察及軍人恢復執勤，協助受災人民。Yahoo新聞 ・ 1 天前