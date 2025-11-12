澤倫斯基親信涉1億美元貪腐醜聞

（法新社基輔11日電） 烏克蘭調查人員今天指控，總統澤倫斯基的親信策劃一樁1億美元的貪腐計畫。

被指控的對象是明迪奇（Timur Mindich），這是涉及能源部門大規模貪污指控的最新發展。儘管該國能源基礎設施持續遭受俄羅斯攻擊，但貪腐問題仍在發酵。

明迪奇是媒體製作公司「95街區工作室」（Kvartal 95）的共同擁有人。95街區工作室由澤倫斯基創立，他在從政前是知名喜劇演員。

烏克蘭肅貪專責檢察署（SAPO）的檢察官表示：「明迪奇掌控了烏克蘭能源部門內以犯罪手段獲取的資金的積累、分配及合法化過程。」

該檢察官在另一名涉案人士的預審聽證會上補充說，明迪奇在犯罪活動中利用與澤倫斯基的友好關係。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）昨天表示，該局揭露了一起涉及1億美元資金洗錢的能源部門貪腐計畫。

國家肅貪局在今天稍晚的聲明中表示，偵查人員已拘留5人，並對7名組織成員發出嫌疑通知，其中包括一位企業家，也就是該犯罪組織的首腦。

聲明雖未指名道姓，但檢察官先前已將明迪奇指認為這起案件的主謀。

肅貪專責檢察署同時指控現任司法部長、曾任能源部長4年的加盧申科（German Galushchenko）收受明迪奇的「個人利益」，以換取對能源部門資金流向的控制權。