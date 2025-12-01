騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
澤倫斯基訪巴黎尋求支持 川普特使將會普丁
（法新社巴黎1日電） 在美國推動俄烏終戰計畫之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天在巴黎與法國總統馬克宏會談，希望加強歐洲對烏克蘭的支持，而川普特使魏科夫明天則將在莫斯科與俄羅斯總統普丁會面。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與馬克宏（Emmanuel Macron）在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）會談的同時，烏克蘭正在考量美國總統川普（Donald Trump）主導的終戰方案，但歐洲國家擔憂該方案可能向俄羅斯的要求讓步。
與此同時，澤倫斯基身邊人士傳出貪腐醜聞，迫使其首席談判代表及總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）上週去職，使得情況變得更加複雜。
俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵已超過3年半，烏軍在戰場上同樣面臨俄軍不斷推進的壓力。
美方與烏克蘭談判代表昨天在美國佛羅里達州進行數小時的會談，雙方皆稱會議「富有成效」，川普更在空軍一號（Air Force One）上稱很有機會達成協議。
澤倫斯基今天與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）進行新一輪電話磋商後，在社群媒體上寫道：「仍有些棘手問題需要處理。」
澤倫斯基形容在美國的會談「非常有建設性」，並補充道，等代表團返國完成簡報後，將對烏克蘭進一步的行動做出決定。
另一方面，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天在歐盟國防部長會議上表示：「在外交方面，這可能是很關鍵的一週。我們昨天聽說，美國的會談雖然艱難，但富有成效。」
其他人也在看
川普：俄烏和平協議大有機會 盧比歐稱還要努力
（法新社佛州海藍戴爾海灘30日電） 美國總統川普今天表示，美國與烏克蘭這次在佛州會談後，要想達成協議以結束俄烏戰爭的「機會很大」。美烏在佛州會談結束後，法國總統馬克宏明天將在巴黎與澤倫斯基見面。法新社 ・ 12 小時前
外交部：法國總統馬克龍周三起訪華3日
中國外交部宣布，法國總統馬克龍應國家主席習近平邀請，將於周三(3日)至周五(5日)對中國進行國事訪問。 據法國總統府早前指，馬克龍會先訪問北京，期間與習近平會面，隨後再到訪成都，雙方將討論法中戰略夥伴關係中的重大議題，以及其他重要的國際問題，並尋求加強法中各領域的合作，以應對當前的全球挑戰，預計馬克龍訪華期間亦會提出經貿問題。 (ST)#馬克龍 #中國外交部 (ST)infocast ・ 7 小時前
美特使將會普丁 歐盟高官：本週對推動俄烏終戰可謂關鍵
（法新社布魯塞爾1日電） 美方人員在與烏克蘭談判代表會面後，川普特使魏科夫即將前往俄羅斯首都莫斯科會見總統普丁，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，本週對於推動結束俄烏戰爭而言可謂關鍵。華府積極尋求結束克里姆林宮對鄰國烏克蘭的戰爭，美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天將動身前往俄羅斯，預計明天與普丁（Vladimir Putin）會晤。法新社 ・ 2 小時前
澤倫斯基抵達法國總統府 將與馬克宏會談
（法新社巴黎1日電） 烏克蘭總統澤倫斯基尋求加強歐洲各國對於俄烏終戰協議的支持，他今天抵達位於巴黎的法國總統府艾里賽宮（Elysee），將與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會談。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪法前，美國與烏克蘭代表團昨天才在美國佛羅里達州會談，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）也即將前往莫斯科會見俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。法新社 ・ 3 小時前
中方重申釣魚島是中國領土 批評日方斷章取義
在北京，外交部回應日本據報在東京領土主權展示館內新增涉及「釣魚島歸屬」文件的事件，發言人林劍表示，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，釣魚島主權歸屬歷史經緯清楚、法理依據確鑿。這方面的證據，包括日本國內的外交檔案、地圖和歷史學者文章比比皆是。他批評日方挖空心思，搜羅一些斷章取義、毫無說服力的所謂歷史資料，恰恰證明日方的非法主張根本站不住腳。 (WL)infocast ・ 6 小時前
王毅會見英國首相國家安全事務顧問鮑威爾
國家外交部公布，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅於11月28日在北京會見英國首相國家安全事務顧問鮑威爾。 王毅說，中英同為聯合國安理會常任理事國，承擔著重要國際責任。當前國際形勢變亂交織，中英雙方應當保持戰略溝通，增進相互信任，加強必要協調。希望英方從長遠角度看待中英關係，理性友善對待中國發展，奉行積極務實對華政策，同中方相向而行，直面解決問題，把握合作主基調，推動中英關係實現健康穩定發展，也為促進世界和平發展繁榮作出積極貢獻。 王毅闡述中方在涉日問題上的原則立場，希望英方繼續堅守一個中國原則，同中方共同捍衛二戰勝利成果。 鮑威爾強調，中國在當今世界發揮著舉足輕重作用，英國工黨政府願發展連貫、持久、戰略性的對華關係，同中方進一步加強各層級經常性對話，推動富有成果的合作。雙方還就烏克蘭危機等問題交換看法。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
法國總統馬克龍周三至周五訪華
國家外交部發言人宣布，應國家主席習近平邀請，法國總統馬克龍將於周三(3日)至周五(5日)對中國進行國事訪問。(ta/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
日本新西蘭防長擬12月中在東京會談 商強化合作應對中國威脅
日本《共同社》報道，新西蘭防長柯林斯計劃12月18日訪問日本，將在東京與日本防衛大臣小泉進次郎舉行會談，預計兩國將商討強化國防合作，在印太地區應對中國威脅。報道指，預料雙方將確認簽訂《情報保護協定》的協調進度，以推動展開聯合訓練及交換機密資訊，亦將簽署《物資勞務互相提供協定》，以促進兩國部隊互相提供物資及服務。另外，小泉及柯林斯計劃一同到海上自衛隊橫須賀基地，參觀新西蘭有意引入的海上自衛隊「最上級護衛艦」。 (ST)infocast ・ 13 小時前
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」
大埔宏福苑五級火｜日前香港大埔宏福苑五級大火釀成過百人死傷的慘劇，火勢持續多日，無數家庭蒙受巨大痛苦，連多隻寵物亦不幸喪生。由於火勢極為猛烈，現場仍有多具遺體有待相關部門進行身份辨認工作。然而，在這場世紀災難中，一位遇難婦人的英勇事蹟近日因家屬沉痛發聲而曝光。 編輯：@Medical Inspire｜圖片來源：香港警方、Yip Ka Kui@大埔人大埔谷Medical Inspire 醫．思維 ・ 9 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 8 小時前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 8 小時前
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
國安處拘張錦雄獲准保釋候查 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
林夏薇丈夫遭頒令破產 受託人申破產不開始令獲批
【on.cc東網專訊】視后林夏薇的丈夫莫贊生早前因未向兩間貸款公司償還逾億元貸款而被高院頒令破產。其破產受託人早前以書面形式向法庭申請破產不開始令，案件今(12月1日)於高院暫委法官林展程席前處理。破產管理署表示不反對該申請，林官最終批准申請，意味莫的破產期現時on.cc 東網 ・ 8 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」
曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
陳百祥北上踢波踢中對手重要部位 再同球證嘈交比賽 就事件傳要提早完賽
陳百祥近年同王晶組成「精裝明星足球隊」，不時北上作賽；身為大佬，陳百祥多次被指「球場惹火」，去年作賽時更被指直接將對手準備射12碼嘅波帶到中圈，難怪有網民笑指「球品好好」。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產 遭發不開始令無限期延長破產期
藝人林夏薇丈夫莫贊生今年4月因未償款約1.35億元而遭高等法院頒令破產。破產受託人以書面形式申請破產不開始令，破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日(1日)向莫贊生發出破產不開始令，意味著將會無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令。 答辯人莫贊生，無律師代表到庭應訊。早前為Doubleam730 ・ 7 小時前