澤倫斯基訪巴黎 爭取防空武器抗俄飛彈無人機

（法新社巴黎17日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天訪問巴黎，尋求取得更多武器，以保衛國家，對抗俄羅斯殺傷力不斷增強的飛彈和無人機攻擊。

澤倫斯基此行是對西方盟友短暫訪問的一部分，他昨天與希臘達成能源協議，明天將訪問西班牙。

澤倫斯基曾表示，「與法國的重大協議」將很快公布，但目前尚不清楚是否會在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的會談中達成最終定案。 法國總統府表示，馬克宏將「讓法國在軍備工業領域的精湛技術來支援烏克蘭的國防」。他指出，巴黎將提出方案，幫助烏克蘭「取得回應俄羅斯侵略所需的系統」。

法國總統府特別強調防空能力。就在俄羅斯對基輔發動致命打擊的隔天，澤倫斯基15日再次呼籲，要求獲得更多的反飛彈系統。 澤倫斯基和馬克宏將從巴黎附近的維拉科布萊（Villacoublay）空軍基地展開一天的行程，觀看法國飆風戰鬥機（Rafale）的展示。 他們也將視察無人機以及法國與義大利共同開發的SAMP-T地對空飛彈系統。