宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
澤倫斯基赴美過境加拿大 將與歐盟領袖視訊會談
（法新社基輔27日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天前往美國途中表示，他將在加拿大停留期間與歐盟領袖視訊會談，隨後再與美國總統川普會面。
澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過通訊軟體向記者表示：「我們目前正搭機前往美國佛羅里達州。途中會在加拿大停留，屆時我將與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會談，並計畫與歐洲領袖線上會議。」
澤倫斯基計劃於28日在佛羅里達州與川普討論領土問題，這是結束俄烏戰爭談判的主要障礙。
澤倫斯基在WhatsApp的媒體聊天群組中透露，烏克蘭與美國間的安全保證協議「幾近完成」，而20點和平計畫的草案也已完成90%。
澤倫斯基告訴美國新聞網站Axios，美國提供了一份為期15年、可續簽的安全保證協議，但基輔方面希望期限能更長。
另外，在川普和澤倫斯基會談前，俄羅斯今天以無人機和飛彈對烏克蘭首都基輔及其郊區發動猛烈攻擊，造成1名女性喪生、20多人受傷，數十萬人在嚴寒中供暖和電力為之中斷。
對於俄羅斯的攻擊，澤倫斯基說，俄軍「無意結束戰爭，並試圖利用各種機會，讓烏克蘭承受更大苦難，同時加大對世界其他國家的壓力」。
其他人也在看
太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)
一名男子日前在港鐵太子站，被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界，更有人直言是「夢寐視角」。 樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影am730 ・ 1 天前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被on.cc 東網 ・ 9 小時前
網上熱話｜聖誕派對公司抽獎 大獎由iPhone變4日年假「全場靜咗3秒」
公司舉辦聖誕派對兼玩大抽獎，令員工可以開心過聖誕，又增加士氣。不過，有網民在平安夜發文，指公司今年聖誕派對抽獎，大獎竟然由iPhone變成4日年假，令他大感不滿。am730 ・ 6 小時前
葵涌邨住戶「打橫」晾衫 房屋署表示非常關注已警告住戶
葵涌邨有住戶在單位外牆，「打橫」伸出晾衣架，晾曬大批衣服。房屋署表示非常關注事件，已嚴正警告有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。 鎖定涉事單位及進行家訪 有網民在社交平台Threads上載片段，看到一個位於葵涌邨的單位外有「打橫」的晾衣長桿，「表示好神奇」。房屋署回覆傳媒am730 ・ 3 小時前
飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效
近年來，失眠已成為現代人的通病。明明身體已疲憊不堪，思緒卻異常活躍，躺在床上翻來覆去卻始終無法入睡。假如你也正面臨這種想睡卻睡不著的痛苦，可以試試網上爆紅的「飛行員深度睡眠法」。只需掌握當中的入睡技巧，不需依賴任何藥物便能在任何地方輕鬆進入深度睡眠！Yahoo Style HK ・ 1 天前
北海道熊屍堆山9765頭！ 橡實欠收餓熊下山緊急捕獵！
哇，日本這波熊災簡直像恐怖片續集，2025年4月到10月底，全國已經獵殺9765頭野熊，輕鬆打破2011年的9099頭紀錄，環境省還在數，年底數字肯定更誇張。Japhub日本集合 ・ 1 天前
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力
「鎂」是地球上最輕的結構金屬，卻在美國國家安全體系中扮演極為關鍵的角色。專家警告，一旦鎂供應遭切斷，美國國防、航太與汽車產業恐在數週內癱瘓，美國正研擬以融資、採購與門檻機制全面降低風險。鉅亨網 ・ 2 天前
小花阮嘉敏Boxing Day派寫真福利 高難度甫士好腰力
【on.cc東網專訊】無綫小花阮嘉敏（Mandy）昨日（26日）在社交平台分享一輯新相，大晒苗條身材！她身穿着黑色的連身衣，腳踩高跟鞋之餘還展露出自己的修長美腿，她的前同事利穎怡也留言：「點解可以咁瘦，羨慕！」鄧伊婷也說：「條纖腰咁有力」，關嘉敏還說：「呢啲動作東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片 傳緋聞多時戀情曝光？
TVB聲夢小花鍾柔美Yumi一直被網友稱為A0女神，即係從未拍拖兼單身。但係亦不時傳出佢拍《青春本我》時同32歲TVB藝人劉展霆Eden撻著。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
男星鏡頭前失誤脫口！「陳偉霆兒子名字」意外曝光，他高EQ化解尷尬被讚
大陸綜藝節目《現在就出發3》近日播出新一集，男星王安宇在錄製過程中聊天聊得太投入，意外脫口說出陳偉霆孩子的名字，話一說完立刻察覺不對，當場驚慌睜大眼睛，反應全被鏡頭拍下。姊妹淘 ・ 1 天前
英超話題 ｜費Sir之後曼聯簽71名球員 分6類評價 最成功最失敗係邊個？
費Sir之後，曼聯至今完成 71 宗一隊收購，總花費超過 20 億鎊。《每日電訊報》將所有收購評級，歸為6大類，當中只有少數真正成功，最成功、最失敗係邊個？Yahoo 體育 ・ 18 小時前
【百佳】辛辣麵、長城牌火腿豬肉、佳之選餅乾買1送1（即日起至01/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有農心辛辣麵5包裝/不倒翁芝士拉麵平均$21.5/包、全線 SELECT佳之選餅乾買1送1、長城牌火腿豬肉340克平均$19.95/罐！YAHOO著數 ・ 9 小時前
【Aeon】AEON超級勁減 超市、家品、床品等 照價再9折（26/12 - 29/12）
AEON於12月26日至12月29日進行年末超級勁減，男女服裝，嬰兒及孕婦用品、旅遊用品、HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO JAPAN等照價再8折，超市、家品、床品、玩具、文具、精品等照價再9折，電器照價再 95折；AEON會員買滿$800仲送$50電子優惠券2張！重點必買產品包括澳洲330日和牛牛肩 $119、韓國香印提子 $42.9、Hisense 43吋電視 $1990、Laifen 風筒 $390、Casablanca 馬卡龍竹纖冬厚被 $299！YAHOO著數 ・ 1 天前
城巴即場解僱觀光巴士車長 涉不當處理乘客110元車資被捕
網上流傳一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱。警方指於12月23日接報，中環碼頭一名27歲姓吳男司機不當處理兩名乘客共110元車資，經調查後，以涉嫌盜竊將他拘捕。城巴回覆《am730》查詢表示，於12月23日在一次主動巡查行動中，發現一名車長涉嫌不當處理車資，經調查後對其採取即時解僱紀律行動，案件am730 ・ 1 天前
寶達商場31歲男子墮斃 生前疑因受騙失財不開心
【on.cc東網專訊】秀茂坪有人墮樓亡。今午(27日)12時03分，一名姓歐陽(31歲)男子於寶達商場7樓平台墮下，倒臥商場對開空地。救援人員接報到場，將重創昏迷事主送院救治，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，事主近日曾向家人透露，on.cc 東網 ・ 9 小時前
方媛產後兩個月穿古裝驚豔全場！同框「最美妲己」溫碧霞 兩美女仙氣PK成焦點
郭富城妻子方媛產後復出，21日在活動現場首度公開亮相。她剛生完第三胎不到兩個月，就以一身紅色古裝造型現身活動，亮眼的狀態引發現場關注。姊妹淘 ・ 1 天前
大埔大火災民索償路崎嶇 保險理賠如講數 斥精神虐待二次傷害
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑大火至今(27日)已過去一個月，但疑有已購買保險的居民至今仍未得到保險索償。據網上社交媒體貼文指，有購買保險的宏泰閣災民梁小姐，其家居保的保額達120萬港元，但在火災後家園盡毀，申請賠償時卻遭到保險公司以「精神虐待」的方式去處理，on.cc 東網 ・ 9 小時前
特朗普稱在他點頭前 澤連斯基「什麼都沒有」
美國總統特朗普表示，在他批准任何計畫之前，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy)「什麼都沒有」，此番言論出現在兩人預計本周末會面前夕。鉅亨網 ・ 15 小時前
新城勁爆︱鍾柔美洩「蜜」後首露面 親揭與劉展霆關係
《新城勁爆頒獎禮2025》今日舉行，其中薛家燕率領一眾歌手合唱張學友的《祝福》，獻給宏福苑災民，當中「聲夢小花」鍾柔美（Yumi)更是疑錯手Post...東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前