澤倫斯基赴美28日會川普 俄批烏攪黃和平方案

（法新社基輔26日電） 烏克蘭總統澤倫斯基預計28日在佛羅里達州與美國總統川普會面。俄羅斯今天指控澤倫斯基及其背後撐腰的歐洲企圖「破壞」美國所斡旋的停火計畫。

當前川普正加緊努力想終止自2022年2月以來造成數萬人死亡、歐洲自二戰以來最嚴重衝突的這場俄烏戰爭，他將於28日與澤倫斯基討論新修改的和平方案。

根據澤倫斯基本週透露的細節，這項20點計畫盼讓戰事凍結於目前俄烏雙方的接觸線，同時讓烏克蘭從東部撤軍，並有可能在該區建立非軍事化緩衝區。

會談前夕，法新社記者於基輔聽到多起巨響，當局警告可能發生飛彈攻擊。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram上說：「首都出現爆炸，防空部隊正執行任務。請待在避難處！」

烏克蘭空軍則發布全國空襲警報，表示無人機和飛彈正飛臨包括基輔在內的多個地區。

澤倫斯基辦公室稍早表示，與川普的會面預定28日在川普於當地有寓所的佛羅里達舉行。

但川普在接受美國媒體Politico訪問談到澤倫斯基計畫時卻說：「只要我不點頭，他就什麼都沒有，所以就看看他能拿什麼來。」

澤倫斯基表示，他今天與北約秘書長呂特（Mark Rutte）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）以及多位歐洲領袖通話。

俄羅斯則在美烏佛羅里達會談前表達反對基輔修改後的計畫。

克里姆林宮表示，外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）已與美方官員電話會談，副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）則批評澤倫斯基的立場。

雷雅布可夫在俄羅斯電視節目中說：「我們能否最終推動並達成協議，將取決於我們自身的努力，以及對方的政治意願。尤其是在基輔及其金主（歐盟內反對俄烏和平的成員）加緊努力破壞協議的情況下。」

他表示，澤倫斯基修改後的方案「已完全背離本月美俄官員聯繫時所擬定的要點」。