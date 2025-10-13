澤倫斯基：加薩停火為俄烏終戰帶來希望

（法新社基輔13日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天對「非凡」的加薩走廊（Gaza Strip）停火表示讚許，稱這令人期待俄羅斯對烏克蘭的全面侵略可在美國總統川普等領袖斡旋下告終。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體平台發文表示：「當世界某個地方的和平獲得實現，會為其他地區帶來更多和平的希望。」

他進一步說：「如果中東實現了停火與和平，全球行動者的領導力和決心也一定能替在烏克蘭的我們發揮作用。」

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面侵略，使得歐洲出現第二次世界大戰結束以來最大規模戰爭。俄國曾多次拒絕停火要求，並提出強硬的條件，基本上是要基輔投降來換取和平。

川普（Donald Trump）一度矢言能在上任後幾小時內結束俄烏戰爭。然而儘管美方已進行過多輪會談，川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也召開過峰會，距離達成俄烏和平協議仍未見明顯進展。