澤倫斯基：烏克蘭代表團29日紐約與美會晤

（法新社基輔27日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天宣布，他的幕僚28日「在瑞士舉行會議之後」，29日將在美國紐約與美方官員會晤，作為推動終結俄烏戰爭持續外交努力的一環。

澤倫斯基指出，他的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）及前國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）昨天剛在卡達參與調解會談，今天則繼續在沙烏地阿拉伯協商。

美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）先前向美國媒體表示，他本週將會見烏克蘭代表團。

在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與川普在阿拉斯加州舉行峰會、川普接著在華府與澤倫斯基及歐洲盟友會晤之後，終結俄烏戰爭的外交斡旋步調近幾週明顯加快。

川普先前表示，他希望促成俄、烏兩國總統面對面會談，但目前進展有限，莫斯科與基輔互指對方是僵局的癥結。

烏克蘭在簽署任何和平協議前，要求西方提供安全保障，以遏制未來俄羅斯再次進犯。

澤倫斯基今天表示，他從莫斯科方面看到「非常傲慢且消極的談判訊號」。

他強調必須施加「壓力」，以「迫使俄羅斯採取實質行動」。