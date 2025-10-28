澤倫斯基：烏克蘭致力抗俄 還需要歐洲2至3年財政支持

（法新社基輔28日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭需要歐洲的財政支援，才能繼續對抗入侵的俄羅斯軍隊，時間可能還需要2到3年。

澤倫斯基表示：「我再次向所有歐洲領袖強調這一點。我告訴他們，我們不會打幾十年的仗，但你們必須展現有能力為烏克蘭提供穩定的財政支援一段時間。」

澤倫斯基說：「這也是為什麼他們有這項計畫—2到3年。」他指的是歐洲聯盟執行委員會（European Commission）提出循序解凍被凍結的俄國資產，來為烏克蘭提供資金的方案。

上述談話內容於今天公開。