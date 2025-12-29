澤倫斯基：美國同意提供15年安全保障 烏克蘭盼延長

（法新社基輔29日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美方同意提供烏克蘭為期15年的安全保障作為停戰交換，但烏方希望保障期限可延長至30至50年，以防俄羅斯再度侵略。

澤倫斯基昨天與川普在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會面，討論修訂後的俄烏停戰方案。

澤倫斯基指出，和平方案約完成9成，主要分歧在札波羅熱核電廠未來控制與運作，以及領土問題，包括俄方要求烏軍撤出頓巴斯地區。

廣告 廣告

澤倫斯基還說，烏克蘭希望未來幾天和歐洲與美國官員在烏克蘭討論停戰文件。 澤倫斯基說，任何攸關結束這場歐洲自第二次世界大戰以來最嚴重衝突的協議「必須由烏克蘭、俄羅斯、美國與歐洲簽署」。

安全保障是基輔當局的優先要務。 澤倫斯基指出：「缺少了安全保障，這場戰爭不算是真正結束。我們不能承認戰爭已經結束，因為有這種鄰居，永遠都會有再被入侵的風險。」

澤倫斯基告訴川普，15年對基輔來說太短了。 「我向川普說，希望保障可以更長，我跟他說我們很希望保障可長達30、40甚至50年。」