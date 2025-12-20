宏福苑五級火｜情緒支援熱線
澤倫斯基：美國提議烏俄雙方在邁阿密談判
（法新社基輔20日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天說，美國提議在邁阿密與俄烏兩國代表團舉行談判。
為了結束俄烏戰爭，美國、俄羅斯、烏克蘭和歐洲的官員正齊聚美國佛羅里達州大城邁阿密舉行新一輪各別會談。昨天是美烏歐官員進行磋商，今天則是美俄雙方代表談判。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「據我了解，他們提議烏克蘭、美國、俄羅斯（3方會談）模式。」但他也說，歐洲代表可能在場。
澤倫斯基指出，根據「我們對已進行過的會議可能產生的結果具有的理解，...舉行這樣的聯合會談很合邏輯」。
援烏900億歐元達成協議 歐盟動用俄凍結資產卡關
（法新社布魯塞爾19日電） 歐洲聯盟領導人今天達成協議，將向烏克蘭提供900億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口，但未能就使用俄羅斯遭凍結資產來籌措資金達成共識。這項協議在布魯塞爾峰會經過超過一天協商達成，為基輔提供迫切需要的援助；與此同時，美國總統川普也推動盡快達成協議，以結束俄烏戰爭。法新社 ・ 1 天前
美中角力新變數！特朗普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
《路透社》周四 (18 日) 報導，美國總統特朗普下令對委內瑞拉實施部分封鎖，被視為美方對馬杜洛政府施壓的重大升級，但分析人士警告，此舉可能反而削弱華府在另一核心戰略目標上的立場，也就是遏制中國以海上封鎖方式對台灣施壓。鉅亨網 ・ 1 天前
烏克蘭第一副外長訪北京進行政治磋商
（法新社基輔18日電） 烏克蘭與中國政府表示，烏克蘭第一副外長基斯利茨亞今天在北京與中國官員會談。烏克蘭外交部表示，第一副外長基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）與中國外交部部長助理劉彬進行「政治磋商」。法新社 ・ 1 天前
川普批准史上最大規模對台軍售案 國台辦回應
川普政府 17 日宣布向台灣出售價值 111 億美元的武器，這是美方有史以來向台灣提供的最大一筆武器援助。中國對此表示堅決反對與嚴正譴責，美方應落實美國領導人承諾，慎重處理台灣議題。 這是美國總統川普本屆政府上台以來第二次向台灣出售武器，同時，北京加大了對台灣的軍事和外交壓力。鉅亨網 ・ 1 天前
談判久拖不決 美國貿易代表批評歐盟和印度
【彭博】— 美國總統特朗普的首席貿易談判代表批評了美國兩個關鍵夥伴——歐盟和印度的做法，這表明充滿爭議的貿易談判勢必將延續到明年。Bloomberg ・ 1 天前
盧比奧稱美國不希望強迫烏克蘭接受停火協議
【彭博】— 美國國務卿馬爾科·盧比奧表示，美國不想強加給烏克蘭一份停火協議，並稱川普政府仍不確定俄羅斯總統普丁是希望達成協議還是意圖接管整個國家。Bloomberg ・ 21 小時前
中國與烏克蘭在北京舉行外交部政治磋商
中國外交部部長助理劉彬與烏克蘭第一副外長基斯利察在北京舉行中烏外交部政治磋商。劉彬表示，中烏建交以來，友誼和合作始終是雙邊關係的主旋律。雙方秉持互尊互信、互諒互讓、互利互惠原則，推動兩國經貿、農業、科技、人文等領域合作收穫豐碩成果。中方願同烏方繼續落實好元首重要共識，推動雙邊關係行穩致遠。雙方又就烏克蘭危機交換意見。烏克蘭外交部發表聲明，表示雙方討論了國際社會為結束烏俄戰事的努力，以及烏中雙邊議程上的熱點問題，規劃了進一步的高層往來，探討了加強經貿合作的途徑和在國際組織框架下的合作。 （BC)#中國 #烏克蘭infocast ・ 1 天前
巴西、墨西哥願斡旋 化解美國與委內瑞拉開戰風險
（法新社巴西利亞18日電） 美國加大對委內瑞拉總統馬杜洛政府的軍事與經濟壓力，令人擔心華府可能直接出手推翻他，拉美國家巴西及墨西哥憂心忡忡，兩國總統今天提議居中斡旋，以助化解戰爭風險。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示，他「非常擔心」這場發生在巴西家門口且日益加劇的危機。法新社 ・ 1 天前
外交部：美國國防授權法案渲染中國威脅 中方多次提出嚴正交涉
中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上，被問到美國2026年度《國防授權法案》簽署成法，其中包含涉華消極內容，他回應指，該法案渲染「中國威脅」，干涉中國內政，損害中國主權、安全、發展利益，中方對此強烈不滿，堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。郭嘉昆指，中方敦促美方客觀理性看待中國發展和中美關係，與中方相向而行，共同落實好中美元首釜山會晤達成的重要共識，不得實施上述法案涉華消極條款，並消除負面影響。如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。 (ST)#中國外交部 #國防授權法案 (ST)infocast ・ 1 天前
外交部：只要是民用用途合規申請 都將及時批准稀土出口
中國商務部證實已批准部分出口商提交稀土通用許可申請。另外，歐盟官員早前透露，中國已開始向歐洲企業發放更長年限的稀土出口許可證。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應提問指，稀土等物項具有軍民兩用屬性，實施出口管制是國際通行做法，體現中國堅定維護世界和平與地區穩定，積極參與防擴散國際努力的一貫立場，中方依法依規開展稀土相關物項出口管制工作，不針對特定國家，只要是用於民用用途的合規的出口申請，中國政府都將及時予以批准，中方願與有關國家和地區加強對話合作，共同維護全球產供鏈穩定。 (ST)#稀土 #中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
日媒：日中經濟協會會長晤中國大使 尋求下月訪京開綠燈
中日關係持續緊張之際，日本傳媒報道，支援日本企業的日中經濟協會會長進藤孝生昨日在東京，會晤中國駐日大使吳江浩，尋求對方為日本經濟代表團下月訪問北京「開綠燈」。中方暫時未有證實消息。 (ST)#中日 (ST)infocast ・ 1 天前
聯合國安理會下周召開緊急會議 討論委內瑞拉局勢
《新華社》引述聯合國安理會輪值主席國斯洛文尼亞的代表團指，應委內瑞拉代表團請求，安理會將於本月23日召開緊急會議，討論委內瑞拉局勢。近期美國以緝毒為理由，在委內瑞拉附近海域部署軍艦，並扣押委內瑞拉油輪，委內瑞拉指美國意圖通過軍事威脅，在拉美地區進行軍事擴張，委內瑞拉常駐聯合國代表團日前發聲明指出，美國總統特朗普在全世界面前侵犯委內瑞拉的國家主權、領土完整和政治獨立，請求安理會就「美國對委內瑞拉實施的侵略」召開緊急會議，採取必要措施恢復國際法。中國外交部發言人指，中方支持委內瑞拉召開緊急會議的要求，強調中方反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴。 (ST)#委內瑞拉 (ST)infocast ・ 1 天前
中韓在北京舉行外交部門高級別戰略對話 中方：密切溝通對話
中國外交部副部長馬朝旭在北京，與南韓外交部第一次官朴潤柱，共同舉行第11次中韓外交部門高級別戰略對話。馬朝旭表示，中韓互為重要近鄰及合作夥伴，在兩國元首戰略引領下，中韓關係呈現積極向好發展勢頭。中方願與韓方一起，落實好兩國元首重要共識，密切溝通對話，深化務實合作，保持多邊協調，推動中韓戰略合作夥伴關係沿著正確軌道向前發展。中方引述朴潤柱表示，韓方願與中方一起增進互信，加強各領域交流合作，推動兩國關係向好發展。雙方亦就共同關心的國際地區問題交換意見。 (ST)infocast ・ 1 天前
歐盟未來2年向烏克蘭提供900億歐元援助 德國擬動用當地凍結俄資產
歐洲理事會主席科斯塔表示，歐盟各國達成協議，批准未來2年向烏克蘭提供900億歐元援助，兌現已作出的承諾，但未有透露會如何籌集資金。 歐盟領袖當地周四在比利時布魯塞爾開會，尋求為援助烏克蘭的方案達成共識，包括商討動用俄羅斯在歐盟被凍結的2100億歐元資產，而當中約90%由總部設在布魯塞爾的歐洲清算銀行管理，令比利時擔憂自身面臨的法律及金融風險，而包括意大利在內的多個歐盟成員國亦表達憂慮。 峰會最新文本顯示，歐盟回應比利時的訴求，準備為比利時等國家提供無限賠償保障，以防俄羅斯提出訴訟；歐盟亦會向被俄羅斯報復的國家補償損失。德國傳媒引述外交消息指，德國總理默茨計劃應比利時的要求，動用俄羅斯央行在德國被凍結的資產，但估計只有數億歐元。此前，德國在歐盟內主張，應優先使用歐洲清算銀行所管理的被凍結俄資產，為烏克蘭籌集資金。 出席會議的烏克蘭總統澤連斯基指，烏克蘭明年面臨的援助資金缺口約為450億至500億歐元，如果在明年春季前未能獲得新的資金，將需要大幅削減無人機生產。 (ST)#烏克蘭 #歐盟 #俄羅斯被凍結資產 (ST)infocast ・ 1 天前
盧比歐：美國可同時支持日本並與中國保持合作
美國國務卿盧比歐指出，儘管中國與日本關係持續緊張，美國仍能在鞏固對日同盟的同時，與中國維持建設性互動，強調美方有能力在地緣政治摩擦中取得平衡。鉅亨網 ・ 3 小時前
加薩停火第2階段協商緩慢 轉進邁阿密美國主導
（法新社華盛頓19日電） 美國將於今天在邁阿密主持會談，推動加薩停火協議的下一階段。白宮官員昨天告訴法新社，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）將在佛羅里達會見來自卡達、埃及及土耳其的高階官員。法新社 ・ 1 天前
外交部：中方在TikTok問題立場一貫明確
《路透》報道，TikTok母公司字節跳動與甲骨文(ORCL.US)、銀湖投資集團及總部位於阿布扎比的MGX簽訂協議，成立一間美國合資公司，繼續營運TikTok在美國的業務。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會被問到中方是否批准該協議，他回應指，具體問題建議向中方主管部門進行詢問，強調中方在TikTok問題上的立場是一貫明確的。 (ST)#TikTok #中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
南韓外長：推動明年總統李在明訪問中國事宜
南韓外長趙顯表示，明年將推進總統李在明訪問中國行程，外交部將繼續深化韓美日合作，促進韓中日合作，並與俄羅斯保持溝通。 他又稱，外交部將會於明年適時安排舉行韓美領導人會談，以評估兩國貿易協議的落實情況及成果，爭取在核潛艇、核能及造船合作方面取得實質性進展。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
魯比奧：中日緊張由來已久 美致力平衡與兩國關係
【on.cc東網專訊】美國國務卿魯比奧周五（19日）在舉行年終記者會，盤點美國外交政策，涵蓋中美、中美日關係等多個議題。他認為，中日關係日益緊張由來已久，重申美國將努力平衡與盟友日本和主要競爭對手中國的關係。on.cc 東網 ・ 12 小時前
外交部門高級別戰略對話 韓盼華助重啟與朝對話
【on.cc東網專訊】南韓外交部副部長朴潤柱周四（18日）與中國外交部副部長馬朝旭，在北京舉行第11次中韓外交部門高級別戰略對話。朴潤柱向中方闡明南韓政府的朝鮮半島政策方向，呼籲中方在營造與北韓對話重啟的條件方面發揮作用。馬朝旭重申，中國將為半島和平與穩定繼續發on.cc 東網 ・ 1 天前