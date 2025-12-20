澤倫斯基：美國提議烏俄雙方在邁阿密談判

（法新社基輔20日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天說，美國提議在邁阿密與俄烏兩國代表團舉行談判。

為了結束俄烏戰爭，美國、俄羅斯、烏克蘭和歐洲的官員正齊聚美國佛羅里達州大城邁阿密舉行新一輪各別會談。昨天是美烏歐官員進行磋商，今天則是美俄雙方代表談判。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「據我了解，他們提議烏克蘭、美國、俄羅斯（3方會談）模式。」但他也說，歐洲代表可能在場。

澤倫斯基指出，根據「我們對已進行過的會議可能產生的結果具有的理解，...舉行這樣的聯合會談很合邏輯」。