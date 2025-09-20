澤倫斯基：聯大期間將會川普

（法新社基輔20日電） 聯合國大會一般性辯論下週將登場。烏克蘭總統澤倫斯基指出，他下週將與美國總統川普場邊會晤。他並且希望從在紐約的會議中評估「夥伴的安全保障離我們所需的程度還有多遠」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天公布的談話中指出，他將與「美國總統進行會議」，並說屆時將與川普討論對烏克蘭的安全保障和對俄羅斯制裁等議題。