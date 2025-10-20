澤倫斯基：若受到邀請 願加入匈牙利普川會

（法新社基輔20日電） 烏克蘭總統澤倫斯基表示，若受到邀請，願意與俄羅斯總統普丁、美國總統川普一起參加預計於匈牙利舉辦的峰會。

澤倫斯基昨天出席會議時向媒體說明，並准許今天發佈。

澤倫斯基表示，若有三方會談或「穿梭外交」的協商模式，他本人願意前往布達佩斯，與預計將在當地會晤的普丁（Vladimir Putin）及川普（Donald Trump）會面。

川普與普丁日前表示，兩人計畫數週內在匈牙利首都布達佩斯會面。川普正努力促成和平協議，盼能終結自2022年俄羅斯全面入侵以來，已持續3年半的烏克蘭戰爭。

廣告 廣告

澤倫斯基說：「如果我獲邀前往布達佩斯——如果那是一個三方會面，或像是穿梭外交一樣，川普總統分別與普丁及我會談——不論是哪一種形式，我們都會同意參加。」

對於會談舉辦地點選在匈牙利，澤倫斯基提出批評。他指出，布達佩斯與基輔之間關係緊張，匈牙利也是歐盟成員國中最親俄的國家。他說：「我不相信一位在各種場合都阻擋烏克蘭的總理，能為烏克蘭帶來任何正面的貢獻，甚至難以提供平衡的參與。」澤倫斯基指的是匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。

基輔方面強調，他們隨時準備在土耳其、瑞士、梵蒂岡等多個中立國，與普丁及川普進行三方會晤。

1994年，莫斯科於布達佩斯簽署備忘錄，承諾保障烏克蘭、白俄羅斯及哈薩克的安全，以換取這些國家交出蘇聯時期所遺留的大量核武。對此澤倫斯基強調：「另一場『布達佩斯』的劇本也不會有好結果。」

自今年初重返白宮以來，川普積極推動結束烏克蘭戰爭，除促成烏俄官員多次直接會談，還曾在阿拉斯加邀請普丁舉行峰會，但這些外交努力最終都未獲得突破性進展。