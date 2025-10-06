中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
澤尻英龍華為蜷川實花蒲頭 再展妖艷性感
【on.cc東網專訊】39歲日本女星澤尻英龍華，2019年捲入毒案後，去年2月主演舞台劇《慾望號街車》正式復出。不過，澤尻演畢舞台劇後，除年初接拍隱形眼鏡廣告外，一直養尊處優。最近她終於「蒲頭」，登上本月24日發售的雜誌。由曾與她合作電影《整容天后》的攝影師蜷川實花操刀，為她拍攝寫真。澤尻久違地再以妖艷性感造型，獲網民大讚美不勝收。
日劇天王木村拓哉則擔任該期雜誌封面，在蜷川實花的鏡頭下，展示充滿色氣的一面。而向來是愛犬之人的木村一家，近日加入新成員，大女心美在社交網公開1歲爱犬bibi的相片。
VPN優惠｜Proton VPN 激罕三折優惠！每日只要 $0.76 就有高速安全上網
面對日益猖獗的網絡監控和資料外洩，保護網上私隱不再是選擇，而是必需。Proton VPN 激罕限時直減 70%！是次優惠力度超罕見，月費低至 HK$23 就能將複雜的網絡安全，化為一鍵解決的簡單動作。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
通關後逾 20 萬學生赴內地交流 教育局：加強國民身分認同 師生反應正面｜Yahoo
教育局首席助理秘書長葉秀媚表示，自香港與內地恢復全面通關後，已有 20 多萬名學生參與公民與社會發展科（公民科）內地考察及學生內地交流計劃。師生普遍反應正面，認為能擴闊視野及加強國民身分認同。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
蕭亞軒「家庭成員」欄驚見柯震東 小鮮肉新歡身份曝光
【on.cc東網專訊】台灣天后蕭亞軒向來有「小鮮肉收割機」之稱，感情生活精彩，且每任男友均年輕靚仔。近日有網民發現內地影音網站中，蕭亞軒的簡介被惡搞，其中「家庭成員」一欄中列出其16位前男友及緋聞男友的名字，當中包括王陽明、白梓軒、周湯豪、柯震東等，引發網民熱列東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
被笑與碧咸細仔玩姊弟戀 巴西歌手女友終極反擊
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）妻子Victoria日前於法國《巴黎時裝周》舉行個人品牌時裝騷，除了家人現身支持之外，「3仔」告斯（Cruz）的巴西歌手女友Jackie Apostol亦陪男友出席。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
巴黎時裝周、女星比美戰場！Lisa大露深V美胸、Jisoo花苞裙配馬甲最辣學院風，Rosé性感睡衣配黑絲襪反差炸裂
巴黎時裝周女星：Lisa性感胸線大開、現身Louis Vuitton春夏系列Blackpink的Lisa這次現身Louis Vuitton 2026 春夏系列，直接大開時尚火力模式！淡彩針織上衣乍看溫柔，但那個深V開到胸腺根本性感天花板；搭配低飽和紅色迷你短褲與寬版格紋腰封，柔中帶剛、野得好精緻。以色彩...styletc ・ 7 小時前
許正宇：爭取盡快落實將人民幣交易櫃台納入港股通
財經事務及庫務局局長許正宇在立法會財經事務委員會會議上表示，今年本港金融市場表現亮麗。會繼續透過「科企專線」協助內地科技企業來港融資；進一步完善主板上市和結構性產品發行機制；研究優化「同股不同權」上市規定；探索縮短股票結算周期至T+1；推動更多海外企業來港第二上市及協助中概股以香港為首選回歸地。 深化「互聯互通」方面，他提到會爭取盡快落實將人民幣交易櫃台納入「港股通」及將房地產投資信託基金納入互聯互通標的，鼓勵更多上市公司增加人民幣股票交易櫃台。同時亦會爭取落實以人民幣支付人民幣櫃台股票印花稅。 另外，金管局正落實穩定幣發行人制度，而財庫局和證監會正就數字資產交易及託管服務的發牌制度制訂立法建議。當局將於年底前就實施經濟合作與發展組織的加密資產申報框架諮詢公眾，預計於明年提交立法建議，目標是由2028年起與其他稅務管轄區自動交換與加密資產交易相關的稅務資料，加強國際稅務合作，打擊跨境逃稅。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
歐洲數十萬民眾上街挺巴 籲釋放援助行動人士
（法新社羅馬4日電） 歐洲數十萬民眾今天上街遊行力挺巴勒斯坦，呼籲立即終止加薩戰爭，並要求以色列釋放試圖運送物資至加薩走廊（Gaza Strip）的援助船隊成員。日前以色列武裝士兵登上約40艘試圖突破以國海軍封鎖、向加薩運送援助物資的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）船隻，逮捕400多名外籍挺巴人士，包括瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）。法新社 ・ 1 天前
成龍「嘴對嘴親王力宏」畫面曝光！網友挖出：不是第一次 親密師生情掀熱議
影壇巨星成龍昨日現身王力宏深圳演唱會，兩人在合唱後竟在舞台上嘴對嘴親吻，相差22歲的「忘年之交」再度展現超乎尋常的友情，震撼畫面立即在網路引發熱議。姊妹淘 ・ 6 小時前
《大行》花旗料濠賭股國慶黃金周表現良好 中場玩家平均投注額與五一持平
花旗發表研究報告指，今年的十一黃金周有8天假期，較以往多一天，相信這將有帶動更多訪澳旅客，但由於訪客更加分散，或會分薄日均訪客數量。然而，普通賭客/高端中場賭客的平均投注額仍維持在28,466港元，創該行紀錄高位之列，並與今年勞動節和去年國慶的水平相若。令人鼓舞的是，豪賭客的平均投注額按年上升6%至近17.66萬港元。此外，新的百家樂邊注(side bet)似乎越來越受歡迎。該行相信，這些趨勢預示著澳門博彩行業在黃金周有良好表現。 該行稱，金沙中國(01928.HK)及銀娛(00027.HK)在高端中場維持領導地位。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
本地｜中秋節多區有節慶活動 飲食業料今日生意額達3.5億元
中秋節多區有節慶活動，包括大坑舞火龍、維園綵燈會、灣仔利東街及藍屋建築群展出特色燈籠等。香港餐飲聯業協會會長黃家和說，不少中式酒樓今晚訂座率達九成或以上，部分晚市首輪已「爆滿」，估算業界今日生意額可達3.5億元，接近疫情前水平。 他表示，受中秋氣氛較好帶動，加上最近股市暢旺，市民多了外出消費，市面多項中秋活動亦帶動周邊食肆生意，不少商場及零售點繼續提供國慶等優惠，相信能夠帶來不錯的經濟效益。 香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，今日繼續有不少內地團訪港，因應中秋佳節，不論旅行團或自由行旅客都會夜遊香港，感受節日氣氛。他又說，最近流行「落日飛車」、即旅客坐開蓬專巴遊覽城內風景，相信夜遊路線能吸引旅客乘坐並賞月。中秋節遇上內地國慶長期間，近日不少酒店預訂達9成或以上，形容表現理想。 為配合中秋節慶活動，本港將實施多項特別交通安排。港鐵今日下午3時起加強服務，多條路綫通宵行駛，但不包括機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫往返羅湖及落馬洲站。7條輕鐵路線亦會通宵行駛。電車延長服務至翌日凌晨1時。天星小輪、新渡輪及港九小輪會因應乘客需求加強服務。 運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務，避免交通擠塞及不必要的延誤。Fortune Insight ・ 12 小時前
玉兔爆花光人生積蓄 肚中胎兒將出生超慌
[NOWnews今日新聞]從節目《我愛黑澀會》出道的女星玉兔（鄭如吟），她在2022年跟導演Howard結婚，同年生下一名寶貝兒子，再次懷上二胎的他不到一個月馬上就要卸貨，不過她卻透露近期為了重新裝潢...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
珠海酒店優惠｜珠海金灣毛林大酒店人均$249起 免費玩約64,000呎冰雪運動城、兒童樂園
「1小時生活圈」車程短，低消費，的確好吸引港人北上消費，特別是珠海！香港市區不但有多架跨境直達專巴，還可以港車北上自駕遊，方便一家大細出行。打算留宿一晚，慢慢遊走珠海多個景點的話，可以考慮2024年全新開幕的珠海毛林金灣酒店，2大2小入住人均低至$249，兼送自助早餐，以及雙人冰雪運動城、兒童遊樂城門票，而且入住客人可以免費泊車，十分划算！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
婚後幸福肥！泫雅臉變圓潤又被猜懷孕
[NOWnews今日新聞]南韓女星泫雅因火辣身材與性感舞姿，而有「小野馬」的稱號。而一直以來都保持纖細身材的她，婚後開始出現幸福肥。近日與丈夫龍俊亨一起現身仁川國際機場時，似乎又發福許多，不只被拍到雙...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
OpenAI 和 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置或因「技術難題」延後
OpenAI 與 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置似乎推進得並不順利，根據金融時報最新的報導，雙方目前正在努力克服「技術難題」，原定 2026 年的發佈時間甚至可能因此延後。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
OpenAI政策急轉彎！AI「Sora2」涉侵權日本動漫IP，執行長仍看好「同人作品」新型態
OpenAI 旗下影音生成模型 Sora 2 在今年 9 月 30 日時展開邀請測試，但推出不到 1 週，OpenAI 就因版權內容引起的爭議，緊急轉彎修改政策。許多人認為，是因為目前網路上大量出現和日本大各知名 ACG IP 有關的影片，讓 OpenAI 在 10 月 3 日火速發出新公告，確認調整對版權內容的使用規範，防止潛在的法律訴訟風險。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前