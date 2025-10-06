澤尻英龍華為蜷川實花蒲頭 再展妖艷性感

【on.cc東網專訊】39歲日本女星澤尻英龍華，2019年捲入毒案後，去年2月主演舞台劇《慾望號街車》正式復出。不過，澤尻演畢舞台劇後，除年初接拍隱形眼鏡廣告外，一直養尊處優。最近她終於「蒲頭」，登上本月24日發售的雜誌。由曾與她合作電影《整容天后》的攝影師蜷川實花操刀，為她拍攝寫真。澤尻久違地再以妖艷性感造型，獲網民大讚美不勝收。

日劇天王木村拓哉則擔任該期雜誌封面，在蜷川實花的鏡頭下，展示充滿色氣的一面。而向來是愛犬之人的木村一家，近日加入新成員，大女心美在社交網公開1歲爱犬bibi的相片。

