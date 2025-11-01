澤演@2PM結束愛情長跑 親筆信宣布明春娶圈外女友

【on.cc東網專訊】韓團2PM的36歲成員澤演，過往與圈外女友約會多次被捕獲，今年2月有網民發現他於去年4月在法國巴黎鐵塔下向女友求婚的甜蜜照，澤演單膝下跪送上鮮花，又為女友戴上閃爆鑽戒，兩人臉上流露幸福笑容。

據悉雙方至今已低調交往9年，當時澤演所屬的事務所表示照片是他去年為女友準備生日驚喜時拍下。而今日澤演在社交網上載親筆信，宣布將於明年春天舉行婚禮，他表示希望把喜訊最先告知一直珍惜及支持他的粉絲，信中內容寫道：「我與一位長久以來理解並信任我的人，約定要共度一生。今後我們將成為彼此堅實的依靠，共度未來的人生。」他又表示婚後將以2PM成員及演員的身份繼續活動，而婚禮將於明春在首爾某處以非公開形式進行，僅邀請雙方家人及親友出席。

