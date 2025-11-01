舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
澤演@2PM結束愛情長跑 親筆信宣布明春娶圈外女友
【on.cc東網專訊】韓團2PM的36歲成員澤演，過往與圈外女友約會多次被捕獲，今年2月有網民發現他於去年4月在法國巴黎鐵塔下向女友求婚的甜蜜照，澤演單膝下跪送上鮮花，又為女友戴上閃爆鑽戒，兩人臉上流露幸福笑容。
據悉雙方至今已低調交往9年，當時澤演所屬的事務所表示照片是他去年為女友準備生日驚喜時拍下。而今日澤演在社交網上載親筆信，宣布將於明年春天舉行婚禮，他表示希望把喜訊最先告知一直珍惜及支持他的粉絲，信中內容寫道：「我與一位長久以來理解並信任我的人，約定要共度一生。今後我們將成為彼此堅實的依靠，共度未來的人生。」他又表示婚後將以2PM成員及演員的身份繼續活動，而婚禮將於明春在首爾某處以非公開形式進行，僅邀請雙方家人及親友出席。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
馮淬帆逝世 ｜演《精裝追女仔》堅哥深入民心 曾與汪明荃有段情 用生果取代粗口字對白成經典
資深影視人馮淬帆逝世，享年81歲。人稱「緊哥」嘅馮淬帆80年代拍過唔少喜劇而為人認識，但馮其實同時仲係導演，執導時工作態度極為認真，而且對電影恩師楚原深深感激，幕前幕後反差相當大。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
馮淬帆離世︱夏雨遺憾未能見最後一面 劉丹大爆日前仲有聯絡
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 1 天前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 1 天前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
2025韓國10大最靚仔男神排行榜！日本票選絕世神顏：車銀優僅排第2、孔劉第10名上榜
從全球爆紅的Kpop到浪漫滿分的韓劇，韓國男藝人的魅力早已超越國界。今年，日本女網民再度票選出「最靚仔韓國男神排行榜」，由1,194位10至50代女性參與投票，最後選出10位連日本女生都為之心動的真正韓流代表！Yahoo Style HK ・ 1 天前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
甄志强上海離世終年59歲 疑因心臟問題致命 曾是亞視男一轉戰內地做飲食生意
曾經係亞視男一人選嘅藝人甄志强，其太太方心媛於社交平台發訃文證實丈夫逝世，終年59歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
44歲「美隊」Chris Evans榮升爸爸！迎來可愛女兒成為「美國奶爸」，取名藏著對妻子的滿滿愛意
「美國隊長」Chris Evans 與妻子 Alba Baptista 迎來第一個孩子，在 44 歲之齡成為新手爸爸！Chris Evans 與小 16 歲的妻子 Alba Baptista 於 2023 年低調成婚，近日迎來成為「新手爸媽」的好消息，大家也紛紛送上祝賀。Yahoo Style HK ・ 1 天前
HERO男星勝村政信不倫曝光！ 勝村政信62歲戀小20歲女！
哎呀，日本娛樂圈又來一樁讓人直搖頭的八卦！62歲的勝村政信，演過《HERO》、《空中急診英雄》那些經典劇集的配角大叔，最近被《女性SEVEN》雜誌扒出婚外戀，還是跟一個小他20多歲、跟女兒年紀差不多的A女。Japhub日本集合 ・ 1 天前
張庭全家福罕見曝光！15歲女兒美貌驚呆眾人
[NOWnews今日新聞]女星張庭和林瑞陽結婚多年，兩人婚後都淡出幕前，專注在家庭和事業中。昨（29）日行事低調的張庭罕見在社群曬出全家福，而她15歲的女兒瞬間成為了眾人的焦點，小麥色的膚色、跟媽媽相...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
林淑敏分享抗癌光頭照背後的信念與堅持 黑妹20年煙癮七日斷 女兒成戒癮動力
為響應「粉紅十月」國際乳癌關注月，日前三位不同年齡層的癌症康復者分享自身經歷，包括年僅25歲的淋巴癌康復者關晰蕎（Audrey）、對抗乳癌逾10年的藝人林淑敏，以及戰勝肺癌的歌手黑妹（李麗霞），透過自身的分享喚起公眾對癌症年輕化趨勢的關注，並勉勵同路人積極面對治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
安德魯王子被剝奪頭銜 曾接待愛潑斯坦、性醜聞纏身 財富來源成謎｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國王室周四（30 日）宣布，正式啟動程序剝奪安德魯王子（Prince Andrew）所有頭銜榮譽，通知他搬離溫莎王室住所。安德魯被指跟美國已故富商及性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切，曾在溫莎皇家小屋招待對方；除被指控多次性侵，亦被質疑數十年維持奢華生活，財富來源成謎。Yahoo新聞 ・ 1 天前
財富自由！《新世紀福音戰士》作曲家靠版稅「每月入帳八位數」：嗨到想跳舞
以《新世紀福音戰士》配樂聞名全球的日本國寶級音樂大師鷺巢詩郎，最近在日本電視節目中，分享了他驚人的版稅收入，光是靠著過去創作的音樂，就能讓他每一個月左右，獲得破千萬日圓的豐厚版稅。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
舒淇新作細膩真摯 邱澤演家暴父親憂遭嫌棄
【on.cc東網專訊】「性感女神」舒淇演而優則導，首部執導的電影《女孩》受到注目，新片以細膩真摯的情感，描繪女性成長與愛的掙扎，由演員邱澤、9m88、白小櫻及林品彤共同演出，邱澤飾演家暴父親「男人」一角，他最近出席首映時笑說：「希望你們看完不要討厭我！」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《奪命狂呼7》首個預告片曝光 粉絲急不及待猜猜「誰是兇手」？
【on.cc東網專訊】今日是「萬聖節」，又是時候揀番套恐怖片來「應吓節」。由已故「恐怖大師」韋斯奇里雲（Wes Craven）執導的90年代「驚」典之作《奪命狂呼》（Scream）絕對是首選，而不經不覺已拍到第7集，《奪命狂呼 7》將於下年2月上映，電影公司今日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
國際新上位女團KATSEYE「萬聖節」向Mariah Carey致敬
【on.cc東網專訊】國際女團KATSEYE是由韓國娛樂公司HYBE與美國唱片公司Geffen合資成立，6位成員來自美國、瑞士、菲律賓以及韓國，她們透過影視串流平台Netflix的真人騷選秀節目《韓國星學院：KATSEYE》（Pop Star Academy:東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
遊戲圈有哪些「王子」很紅？盤點5位最知名角色，你可能都聽過！
提到遊戲中的王子角色,你會想到誰？是在波斯宮殿飛簷走壁的敏捷身影，還是開著跑車環遊世界的「王子男團」？從經典動作冒險到日式RPG，王子主角們早已成為遊戲史上不可或缺的存在。你知道哪些遊戲圈的王子呢？以下盤點遊戲圈最有名的五位王子主角，看看這些王族如何在玩家心中留下深刻印記。Yahoo Tech HK ・ 1 天前