澤連斯基日前訪問愛爾蘭 據報 5 架無人機飛近航線 軍方無攔截｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】烏克蘭總統澤連斯基與夫人奧萊娜周一（12 月 1 日）前往愛爾蘭都柏林，進行為期一日正式訪問。愛爾蘭傳媒報道，澤連斯基搭飛機前往期間，飛機航線曾有多達 5 架無人機飛近，不過澤連斯基的安全未有受威脅，軍方亦未有攔截無人機。
烏克蘭總統辦公室回應指，訪問行程由「東道國負責安全」，並指根據愛爾蘭一方掌握的信息，確實有無人機出現，但這並未影響訪問，也毋須對訪問安排作出任何調整。
愛爾蘭警方並未對此事展開調查。當地警方發言人指，在愛爾蘭水域發生的事件都屬於國防軍的管轄範圍，警方不會就任何具體事件發表評論。
愛爾蘭國防軍就回應，對「任何所謂事件的具體細節」不予置評。發言人說，國防軍對由愛爾蘭國家警察領導的安全行動提供了多方面的支持，最終確保了澤連斯基總統訪問愛爾蘭安全順利。
