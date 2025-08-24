澤連斯基晤卡尼 稱加方資金將專項用於烏克蘭無人機生產

烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔與加拿大總理卡尼舉行會談。澤連斯基指出，雙方簽署了重要文件，並就部分議題達成明確共識。兩國簽署安全協議實施路線圖，以及無人機生產合作協議等。雙方亦就外交協作、「志願者聯盟」 框架下的合作、對俄制裁、能源領域合作、加拿大參與烏克蘭戰後重建及退伍軍人康復計劃，以及防務領域協作等議題，深入交換意見。 澤連斯基說加拿大新增的5億美元援助，至關重要，加方所提供的資金將專項用於烏克蘭無人機的生產，這是雙方今次會談達成共識的重點。 卡尼在新聞發布會上就說，不排除向烏克蘭派遣地面部隊的可能性。報道指不清楚卡尼的說法，是指以訓練身份抑或作為維和部隊的一部分向烏克蘭派遣地面部隊。