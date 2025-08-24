澤連斯基稱烏克蘭非受害者而是鬥士 冀安保盡量接近北約第五條款

烏克蘭總統澤連斯基在獨立日發表演說時表示，即使烏克蘭尋求和平呼聲無人理會，仍將繼續為自由而戰。 澤連斯基說烏克蘭需要公正的和平，代表國家未來只能由烏克蘭自己決定，強調烏克蘭不是受害者，而是一名鬥士，雖然未獲勝利，但肯定沒有失敗。他又說正盡力確保戰爭結束，對烏克蘭來說是和平的保證，令戰爭或戰爭威脅不會留給後代。他希望未來和平協議中的安全保障，盡可能接近北約第五條款的集體防衛原則，即是一旦一個成員國遭受攻擊，其餘成員國將視為對整個組織的攻擊，並採取必要行動提供協助。 獨立日慶祝活動在烏克蘭首都基輔舉行，出席儀式的包括加拿大總理卡尼及美國政府烏克蘭特使凱洛格。澤連斯基感謝凱洛格及美國總統特朗普對烏克蘭的支持。