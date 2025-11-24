美國與烏克蘭代表團周日在瑞士日內瓦舉行會談。(美聯社)

美國與烏克蘭代表團周日在瑞士日內瓦磋商美方提出的俄烏戰爭28點和平方案，歐洲官員加入討論。會後，美烏指會談富有成果，已草擬一份「經修訂及改進版」和平方案框架文件，會繼續磋商，最終方案將由兩國領袖批准，再提交俄羅斯，據報烏克蘭總統澤連斯基最快本周訪美。美國總統特朗普周一形容，俄烏和平進程朝著正確的方向發展；俄方回應指，暫未收到美烏會談結果的相關訊息。

美國國務卿魯比奧與烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克率領兩國代表團在日內瓦開會。魯比奧指目標是縮窄分歧，正調整28點和平方案的細節，會談已取得實質成果，但仍有問題要解決。雙方會後發表聯合聲明指，已草擬一份「經修訂及改進版」和平方案框架文件，歐洲官員亦加入商討。白宮指美烏已徹底討論多個關鍵議題，包括安全保障及領土主權，相信新方案能反映烏方的關注和利益。澤連斯基指，有跡象顯示美國代表有聆聽烏克蘭的聲音，許多事情正在轉變，將審慎推動停火。特朗普周一在社交平台發文，「俄烏和談正取得重大進展，是真的有可能嗎？？？眼見為憑，一些好的事情可能會發生。」



廣告 廣告

俄軍周日空襲烏克蘭哈爾科夫住宅區，一名女子喪生，丈夫撫屍哀悼。(美聯社)

英法德提「對應版」方案

美國近日提出結束俄烏戰爭的28點和平方案，包括要求烏克蘭「割地」等條件，引發烏歐擔憂，指方案偏袒俄羅斯。路透社周日報道，英法德提出「對應版」，以美國方案為基礎，刪減或修改建議。其中領土方面，烏方承諾不以軍事手段收復被佔領的主權領土，領土交換的談判將以現行「接觸線」為起點。原本方案是承認克里米亞、盧甘斯克、頓涅茨克為俄國領土、烏軍將撤出目前還在手中的頓涅茨克州僅存地區，烏方撤離地將視為中立的非軍事緩衝區，在國際上承認屬於俄羅斯的領土。

傳美俄密談 烏歐蒙在鼓裡

此外，歐洲版本提出，美國對烏提供類似北約條約第5條「集體安全防禦機制」的安保承諾，其中，若俄羅斯再侵烏，除軍事回應外，所有全球制裁將再度啟動，新領土所獲的承認及從協議內所獲利益全都撤銷。原本方案沒有「類似北約條約第5條」文字。彭博引述多名知情者報道，原本的28點方案主要由美國特使沃爾科夫和普京親信德米崔耶夫數周以來在幕後談判促成。這些協商不僅將烏歐排除，連部分美國高層都蒙在鼓裡。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/澤連斯基-美聆聽烏聲音-美烏草擬修訂版和平方案框架/621777?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral