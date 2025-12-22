荃灣中心法團未開大會先「推薦」工程顧問惹業主質疑
年過30一吃澱粉就「暈碳」？醫曝吃飽愛睏關鍵原因，5方法讓你保持好精神
「32歲不暈船，但暈碳。」日前在社群媒體 Threads 上的一則貼文，引發近 42 萬人的共鳴，更有網友笑稱「與其灌人酒，不如給他一口飯糰」、「上班族大忌就是早上吃掉一整顆飯糰」。新竹初日診所院長魏士航醫師表示，所謂的「暈碳」，在醫學上稱為「餐後嗜睡症（postprandial somnolence）」，是身體應對血糖劇烈波動所產生的生理反應（如副交感神經訊號增強），讓人出現放空、昏沉、想睡的現象。研究也發現，這種狀況在冷季更容易發生。
魏士航醫師指出，刊登於《Endocrine》的一項研究，追蹤 93 位第一型糖尿病患者連續配戴血糖監測儀長達一年，並將冬季至春季（12 月至隔年 5 月）視為「冷季」進行比較。結果顯示，冷季的血糖標準差（SD）落在 59.3 至 61.9 mg/dL，明顯高於暖季的 56.6 至 58.2 mg/dL。天氣轉冷時，活動量下降、食慾增加，是血糖更不穩定的重要原因之一。
氣溫降低後，身體為了維持體溫會提高基礎耗能，因此會需要更多能量（熱量）來維持運作，讓身體食慾增加，但濕冷天氣又會降低外出意願，活動量明顯減少，形成「吃得多、動得少」的典型冬季代謝模式，也放大了血糖的波動幅度。
另一篇刊載於《Science Advances》的研究也指出，歲末假期是血糖最容易失控的時段。數據顯示，聖誕節後兩天血糖控制明顯惡化，目標範圍時間下降 7.02%，平均血糖上升 5.59%。節慶中高脂、高糖的飲食，加上作息混亂，都是造成血糖短時間內劇烈波動的關鍵。
魏士航醫師補充，雖然上述研究的受試者為第一型糖尿病患者，數據無法直接套用在一般民眾身上，但季節帶來的代謝變化對所有人都具參考價值。以台灣冬季為例，濕冷環境讓人更常待在室內，當活動量下降，肌肉使用葡萄糖的效率下降，胰島素反應也會變得遲緩。於是，同樣一顆飯糰，夏天活動量高時吃下去無感，但在冬季活動不足時，血糖更可能「衝太快、掉太急」，導致飯後特別容易出現暈碳、疲倦或短暫「當機」。
如何減少「暈碳」？魏士航醫師也提出五個簡單且能立即執行的方式：
1. 早餐避免單純高碳水組合
飯糰、麵包配奶茶等組合容易讓血糖迅速拉升，引發「早晨斷電」。可改以茶葉蛋、無糖豆漿搭配蔬菜等組合，讓血糖更平穩。
2. 午餐遵循水、肉、菜、飯、果的進食順序
先吃澱粉，血糖會快速上升；相反地，先吃蛋白質與蔬菜，能延緩血糖反應、提高飽足感，有效降低餐後疲倦。
3. 餐後至少步行 5 分鐘
短暫步行即可促進葡萄糖利用，減少血糖波動，比單靠咖啡提神更能避免「餐後昏睡潮」。
4. 白天多曬光，提高清醒度
接觸自然光有助維持生理節奏，使餐後的疲倦感不至於過度放大。
5.經常性暈碳，建議進行進一步評估
可能與血糖調節能力下降或代謝耐受度變差有關，透過專業檢測可更精準掌握身體狀況並制定調整策略。
魏士航醫師提醒，暈碳並不是單純的「吃太飽」，而是反映身體在面對碳水時的調節能力。若餐後經常「斷訊」，代表代謝可能已在超載。透過專業檢測與醫療團隊的協助，能更精準找出問題，協助調整飲食與生活型態，讓身體重新回到穩定運作。
延伸閱讀
其他人也在看
成長，不必為討好世界而磨掉棱角，合則來不合則輕輕放下｜周靈山《只在你心頭》
朋友發來一張WhatsApp sticker：與其委屈自己，不如給別人壓力。笑歸笑，當下我懷疑，怎麼學做人等於內耗？而做自己就是任性又會得罪人？那我要選得罪自己，還是得罪人？Yahoo Style HK ・ 19 小時前
mandycat office：我冇諗法
AI是你的人生導師。 文地貓2026月曆：https://mandycat.com/product/2026calendar/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 15 小時前
告別烏龜頸與小腹婆！5 個「隱形體態矯正」微習慣，站著坐著都在變美
矯正體態好習慣： 滑手機時拒絕「低頭族」，手機拿高平視這或許是最難改、但影響最大的習慣。每當低頭 60 度，頸椎就承受約 27 公斤的壓力。怎麼做：手機拿高：將拿手機的手肘架在另一隻手的手背上，或是用桌子支撐手肘，讓手機螢幕與視線「平行」。眼睛往下看，脖子不要彎：...styletc ・ 14 小時前
飯島寛騎黑化轉型藏算盤？ 出道九年從不崩壞好男人！
電影拍了好幾部，像《愛唄 -約束のナクヒト-》、《ブレイブ 群青戦記》、《生きててごめんなさい》，每部都換不同風格～Japhub日本集合 ・ 14 小時前
肇慶美食地圖2025：香港高鐵直達！8大必食餐廳推介 週末快閃話咁易！
【肇慶美食全攻略】香港出發高鐵最快1.5小時直達！Trip.com 為你精選8間肇慶必食餐廳，由豪華海鮮盛宴、地道農家菜、正宗川菜到人氣麻辣燙，跟住我哋捐窿捐罅搵食，人均¥20起體驗舌尖上嘅肇慶！即刻plan個週末美食Trip啦！Trip.com ・ 1 天前
哈佛研究揭8大逆齡長壽生活習慣：I人比E人更易死？跟住做即延壽20年以上，60歲開始也不嫌晚
隨著年齡增長，許多人都希望能擁有更長壽、更健康的身體，但卻擔心為時已晚。然而，哈佛大學最新研究證實，只要做足以下8點，即使是從60歲開始養成良好習慣仍能延壽20年！這些習慣不僅簡單易行，還可顯著降低多種慢性疾病風險。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
英女王都愛的「絎縫外套」保暖又時尚 比羽絨外套更適合香港穿！同場推薦低至7折最佳保暖神衣
香港的冬天不太冷，卻總有一兩天的溫度需要穿上外套。每當提到冬季外套，或許很多人會先想到羽絨服。但其實又輕又暖的「絎縫外套」更適合香港天氣穿，不會像羽絨服一樣太過保暖，卻又能擋住一定程度的寒冷，對於香港現在的天氣來說非常實穿。而且近年來在時尚圈，絎縫外套早已悄悄成為潮人們的冬日摯愛！連英女王都對這種服裝工藝愛不釋手，無論是經典英倫風還是現代摩登感，大家都能輕鬆駕馭。文末更會介紹甜甜價格的絎縫外套，從平價uniqlo到經典BARBOUR都有，大家快來逛逛吧！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
45歲張柏芝傳擁11億身家 驚爆已立遺囑稱不怕死 斷言對孩子「沒有牽掛」
內地真人騷節目《一路繁花2》雖沒有盛大的冒險場面，但因參與嘉賓說話時真情流露，每集都成功掀起觀眾關注，成為網民話題。而最近一集節目中，眾人談及生死及遺囑安排時，45歲的張柏芝自爆早已立好遺囑，更笑稱連遺照和壽衣都選好了，令在場人士大吃一驚。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
聖誕禮物2025｜名牌潮物實用禮物合集，「百位數起跳預算」時尚禮物願望清單
聖誕轉眼就到，想準備一份高質品味潮流禮物的話，有！這裡幫你整合一系列名牌實用禮物，從百元起入手的名牌實用禮物，總有一款成為心水！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 11 小時前
印尼高速公路巴士翻覆 至少16死
（法新社雅加達22日電） 印尼搜救人員今天表示，一輛長途巴士凌晨在高速公路上撞上護欄後翻覆，事故造成至少16人喪生。當地搜救機構負責人布迪歐諾（Budiono）透過聲明表示，這輛從首都雅加達開往日惹（Yogyakarta）的巴士，在行經高速公路一個交流道的彎道時，車速「相當快」。法新社 ・ 13 小時前
黃智雯排舞台劇多人錫 胡定欣胡蓓蔚為姊妹慶生
【on.cc東網專訊】藝人黃智雯（Mandy）昨日迎來43歲生日，近來忙於為明年公演舞台劇《天下無不西之閨蜜》排練的Mandy，昨日在社交平台晒出多張慶生照，除了與蝦頭及其他舞台劇夥伴慶祝外，又與好友趙希洛相約飯局，獲送多個蛋糕與鮮花。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
神野梓高速閃鹿車頭毀求救！ iPhone科技奇蹟藏意外？
哇，日本釣魚圈的當紅女孩神野梓（あずあず），這位27歲的第13代アングラーズアイドル兼YouTuber，2025年12月16日分享一場讓人心跳停頓的高速公路意外——開車去釣魚途中，鹿突然竄出，閃避不及撞上護欄，車頭大毀滿臉血，她卻靠iPhone碰撞偵測功能自動報警保命。Japhub日本集合 ・ 14 小時前
41歲許瑋甯結婚生子依舊美得令人屏息！驚人凍齡與火辣身材全靠「這三大法寶」成就靚媽之名
在演藝圈中，許瑋甯的美貌與氣質始終是眾人焦點。即使在41歲結婚，並於近期成為新手媽媽後，她的狀態依然維持在巔峰，不僅身材火速恢復纖細，肌膚更是緊緻透亮，彷彿歲月從未在她身上留下痕跡。許多粉絲不禁好奇：這位「靚媽」的保養秘訣究竟是什麼？答案並非單一的昂貴保養品，而是融合了自律的「66飲食法」、每日大量飲水，以及精緻入微的肌膚護理習慣。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
炒飯食譜｜西炒飯做法
https://tangtangrecipes1.blogspot.com/2023/10/blog-post_6.html 粥、粉、麵、飯食譜 https://tangtangrecipes1.blogspot.com/2021/04/blog-post_983.html 糖醋汁食譜 https://tangtangrecipes1.blogspot.com/2023/08/blog-post_24.htmlCook1Cook煮一煮 ・ 19 小時前
肉餅食譜｜土魷蒸手切肉餅
早兩日忽然好想食呢味家常餸，好懷念小時候家家戶戶都會聽到 dou dou dou垛肉餅的聲音Cook1Cook煮一煮 ・ 19 小時前
Pizza食譜｜Pizza 麵糰做法
自己在家做 Pizza真的超簡單，麵糰非常易操作。烤出來的Pizza鬆軟有口感。在家隨時可做到餐廳水準，小朋友必定喜歡！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1Cook1Cook煮一煮 ・ 19 小時前
聖誕甜品食譜｜低糖健康版乳酪Taco！脆餅變身曲奇餅底 香脆內軟
聖誕節準備到來，大家計畫好整什麼聖誕大餐未？今集周靈山教大家整曲奇版乳酪Taco，而且只用上15克糖，比平時的甜品更健康。大家整完可以再加入各自喜愛的乳酪醬及水果，到時一齊食就更好味！今年聖誕party一於大顯廚藝，為朋友們送上一個小驚喜喇！Yahoo Food ・ 19 小時前
冬至酒樓晚市一周前訂滿 因應市況無加價或推套餐
【Now新聞台】今日冬至，不少市民一家外出吃飯「做冬」。 傍晚六時許起，旺角這間酒樓陸續坐滿食客。負責人指上周已訂滿，有超過一百張訂枱，但多數都沒有兩輪入座，大部分的訂枱為六至八人用餐。酒樓指，今年冬至因應市況，沒有推出應節套餐，菜式亦無特別加價。有食客表示不太介意價錢，最重要一家人開心團聚。黃太：「今天我孫女從澳洲回來，回來就振興一下本土經濟，所以出來吃飯。」鍾女士：「年輕人請的他們點菜，蛇宴、補下身。」譚先生：「團圓、希望可以家庭幸福些，大家開心一些。今天我想都是(花費)2千元左右，點一些星斑、乳豬、雞、髮菜、瑤柱脯之類的，希望大家吃得開心一些。氣氛都不錯的，最重要自己心態可以，因為只要心態可以，無論任何環境都可以開心的。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
奈及利亞綁架案 130名學童全數脫困
（法新社阿布加21日電） 奈及利亞總統府今天表示，當局已確保11月遭槍手從一所天主教學校綁架的130名學童獲釋。總統發言人達爾（Sunday Dare）在社群平台X上發文稱：「又有130名遭綁架的尼日州學生獲釋，已無人被俘。」法新社 ・ 14 小時前