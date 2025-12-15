澳廣：雪梨海灘槍擊案 凶嫌疑與伊斯蘭國有關

（法新社雪梨15日電） 澳洲廣播公司今天報導，在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節慶中槍殺15人的父子槍手，疑似與伊斯蘭國（Islamic State, IS）組織有關。

警方尚未說明昨天發生的這起大規模槍擊案動機，但表示此案明顯屬於反猶主義的恐怖攻擊。事發當時，當地正舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動。

調查本案的高階官員告訴澳洲廣播公司（ABC），在槍手停放於海灘的車內發現兩面伊斯蘭國旗幟，不過新南威爾斯州（New South Wales）警方表示，無法證實這項說法。

這對父子的詳細身分陸續曝光。案發時，這名身穿黑衣的50歲父親與24歲兒子被發現並肩站在小橋上，以長槍射擊海灘上的民眾。

警方偵查人員說，這名父親在與警方交火時遭擊斃，當地媒體稱他為阿克拉姆（Sajid Akram）。

阿克拉姆持有6把槍執照。警方認為這些槍支全數被用在澳洲最著名海灘上，殺戮與傷害享受陽光的民眾。

內政部長柏克（Tony Burke）今天向記者表示，這名父親在1998年持學生簽證首次來到澳洲。2001年，他獲得發給澳洲公民或永久居民配偶的簽證。