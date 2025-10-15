澳智庫：澳洲必須以非常規政策嚇阻中俄威脅

（法新社雪梨15日電） 澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）今天表示，澳洲必須汲取過去游擊叛亂事件的經驗，採取「非常規嚇阻」政策因應中國和俄羅斯等國的威脅。

根據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議，澳洲將在15年內向美國購買至少3艘維吉尼亞級潛艦（Virginia class submarine），最終自行建造。

然而澳洲戰略政策研究所報告警告，在潛艦到位前，澳洲仍面臨重大的防禦空窗期。無黨派的澳洲戰略政策研究所資金來自澳洲國防部和美國國務院。

報告作者群寫道：「澳洲傳統上仰賴『強大盟友』和延伸核嚇阻，如今似乎已不再可靠。」

他們說：「澳洲有辦法填補當今的嚇阻缺口：我們只需要超越傳統思維。」

澳洲戰略政策研究所坦言，澳洲在面對中國等對手時「居下風」，但從1990年代車臣對抗俄羅斯的游擊戰經驗可知，小規模力量也能對強大許多的敵人造成重大損害。

作者群寫道：「歷史證明創新概念與非對稱能力可以在衝突前和衝突期間發揮嚇阻效果。」

他們警告：「澳洲的嚇阻概念無法應對中國以及俄羅斯、北韓和伊朗等其他專制政權當前實行的競爭性質。」

澳洲戰略政策研究所指出，北京日益頻繁運用所謂「灰色地帶」戰術，包括網路戰、脅迫與顛覆等未達戰爭門檻的行動，顯示澳洲需要更靈活且反應迅速的政策。

澳洲戰略政策研究所也認為，澳洲可參考新加坡前總理李光耀將新加坡形容為「毒蝦」的概念，以及瑞士和波羅的海國家的「豪豬」戰略。

澳洲戰略政策研究所呼籲重新設立具備廣泛權力並能監督澳洲情報機構的「國家安全顧問」職位，並改革間諜法和國防法，以促進新政策的實施。

澳洲正加速軍事擴張，力圖強化對中國的防禦能力，儘管中國同時是澳洲最大的貿易夥伴。

澳洲計劃逐步將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的2.4%，但仍遠低於美國要求的3.5%。

根據澳洲政府預估，光是AUKUS潛艦計畫在未來30年內就可能耗資高達2350億美元（約新台幣7.2兆元），引發外界批評。