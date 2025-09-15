澳洲北珀斯「弧形之家」，光影與結構並重

坐落於澳洲北珀斯的「弧形之家」，由當地建築師Nic Brunsdon設計，透過一道道預製混凝土拱門，同時作為承重結構與室內分隔，將功能與美學融為一體。



此「弧形之家」巧妙劃分日常起居動線，塑造層次分明而具節奏感的居住場景。項目採用混凝土預製板作為主要系統，拱門兼任建築結構和室內間隔，把家居不同功能區域自然分開，同時保持視線貫通，令空間看起來更開闊、有層次。



一樓以「層層遞進」的佈局設計為主導，由車房、畫廊、前廳過渡至廚房與客廳，最後銜接後花園。這樣的動線安排，令公共到私密的過渡清晰，行走其間也更有秩序與節奏。進門後，視線可以一眼穿透多道拱門，從玄關望到花園，加強通透感。

二樓結構旋轉90度，形成南北向佈局，既優化採光與通風，亦讓戶主於南向房間遠眺珀斯市景，將室外天際線納入日常視線，回應場地環境與居住需求。



室內以兩種尺寸的拱門建立秩序。大型拱門負責劃出客廳、飯廳、廚房等主要活動區；小型拱門用於走廊、過道和轉角位置，令動線自然順暢。



在物料選擇上，混凝土是主要結構和視覺背景，呈現簡潔而穩定的氣質；木材用於家具、廚房木作、欄杆和床頭等經常接觸之處，帶來溫潤手感，平衡混凝土的冷調。另外，設計師加入半透明板材，用來處理東西兩側強烈日照，把直射光變成柔和光，既可減少眩光，又能提高室內的整體光感與舒適度，同時兼顧私隱度。讓室內即使在簡潔設計之下，仍處處充滿著細節與溫度。

Photos: Ben Hoskin

