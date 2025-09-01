澳洲南部禁魚形豉油膠樽 推動減塑全球首禁 產量數十億計 ︱Yahoo

魚形豉油膠樽。

【Yahoo新聞報道】澳洲南澳洲今日（1 日）起正式禁止商家派發或售賣壽司常見的魚形豉油膠樽，成為全球首個實施相關禁令的地區。新規定涵蓋容量少於 30 毫升並帶有蓋子、瓶塞或瓶口的膠樽，但不影響餐廳提供大樽豉油或小袋裝豉油。

綜合外媒報道，南澳洲副州長兼環境部長克洛斯（Susan Close）指出，魚形豉油膠樽「使用只需數秒，但卻可能在環境中殘留數十甚至數百年」，加上體積細小，容易被風吹走或沖入渠管，最終成為街道及海灘常見垃圾。雖然膠樽以聚乙烯製造，理論上可回收，但由於體積過小難以被機器分揀，大多最後進入堆填區或分解成微塑膠。

新例同時涵蓋其他一次性塑膠，包括不可堆肥的蔬果貼紙、外賣餐盒及即棄餐具，並擴展至發泡膠製品如即食杯麵容器。當局表示，自 2021 年起，南澳商戶已減少逾 800 萬件即棄塑膠用品。

魚形豉油膠樽廣泛用於外賣壽司及刺身。

魚形豉油膠樽於 1940 年代發明

目前，全澳僅有南澳率先落實相關禁令，新南威爾士及塔斯曼尼亞正在考慮於 2030 年前淘汰塑膠醬料包裝，昆士蘭則明言不會擴展禁令。西澳則於同日禁止使用非可堆肥膠袋。澳洲政府曾警告，若不採取措施，至 2040 年每年流入海洋的塑膠量將增至 2,900 萬噸。

阿德萊德大學海洋生態學家伍頓（Nina Wootton）稱，魚形豉油膠樽比一般塑膠更具破壞性，因它們漂浮在海中時或會被誤認為小魚，被海洋生物吞食。

魚形豉油膠樽源自日本大阪，由旭創業創辦人渡邊輝夫於 1940 年代後期至 1950 年代發明，最初以陶瓷或玻璃製成，後改用聚乙烯，並以鯛魚造型取代早期護身符形狀，至今累計產量以數十億計，廣泛用於外賣壽司及刺身。