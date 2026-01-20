澳洲又有衝浪客遭鯊魚咬傷 新南威爾斯州48小時內第4起

（法新社雪梨20日電） 澳洲有關當局表示，一名衝浪客今天遭一隻鯊魚咬傷，這是新南威爾斯州過去48小時內記錄到的第4起鯊魚襲擊事件。

這名男子是在新南威爾斯州中北岸（Mid North Coast）衝浪時遭鯊魚咬傷，有關當局認為他是遭一隻公牛鯊（bull shark）攻擊。

新南威爾斯州衝浪救生協會（Surf Life Saving New South Wales）表示，這名男子順利逃脫，僅受到「輕傷」。這個水上安全機構在聲明中說：「一名衝浪者通報看到一條鯊魚，從水中上岸時發現下半身受傷。據報他身上的任何傷口都是輕微的。」

這名衝浪者是新州過去48小時內第4名遭鯊魚攻擊的人。昨天，有兩人在雪梨北部海灘衝浪時遭鯊魚攻擊。在其中一起事件中，一名男子在曼里（Manly）衝浪時遭咬傷雙腿，情況危急。

幾個小時前，另有一名11歲男童在更北部海域衝浪時，遭鯊魚咬斷衝浪板，所幸毫髮無傷地逃出。

雪梨北部所有海灘現在都關閉，直到另行通知。

18日下午，一名12歲男童在雪梨港灣（Sydney Harbour）游泳時受到重傷。

新南威爾斯州水警指揮官麥納蒂（Joseph McNulty）警司表示：「警方趕到現場時，情況慘不忍睹。我們認為是類似公牛鯊的鯊魚襲擊那名男童的下肢。」他昨天向媒體表示：「那名男童目前正在與死神拔河。」

科學家表示，最近下起的大雨，吸引公牛鯊前往河流注入海洋的沿岸地區。

麥考瑞大學（Macquarie University）教授布朗（Culum Brown）說：「鯊魚，尤其是公牛鯊，會因淡水湧入而聚集，以捕食魚類和隨河流漂浮下來的動物屍體。」

他說：「由於近期下起的驚人降雨量，遇到鯊魚的風險很高。在水質變清澈之前，請避免下水。」1150120