澳洲啟用大型電池儲能設施 提供 1.6 GWh 儲電能力

澳洲最近啟用了全球最大的電池之一，儲存容量達到 1.6 億瓦時（GWh），能夠在晚間高峰時期供電給多達 20 萬個家庭。這座位於墨爾本的可再生能源中心，是一個電池和太陽能設施，位於距離墨爾本中央商業區約 28 公里（17 英里）處的 Hillside。該設施提供 600 兆瓦（MW）的容量和 1.6 億瓦時的儲存能力。由維多利亞州電力公司（SEC）和 Equis Australia 共同擁有，設施中包含 444 個 Tesla Megapack 單元，分佈於三個電池儲存系統中。

據報導，兩個系統的容量為 200 MW，儲存持續時間為 2 小時，而第三個系統則提供相同的功率，但儲存持續時間為 4 小時。SEC 首席執行官 Chris Miller 表示，該中心有望為國家的轉型電力系統提供重要的儲存能力。Equis Australia 強調，這個價值 7.3 億美元（約 HK$ 57.04 億）的項目按時且按預算交付。除了 444 個 Tesla Megapack 電池單元，該地點還包括三個東芝 500 千伏（kV）的變壓器。

廣告 廣告

此外，該設施還有世界首條地下 500 kV 電纜，將其連接到國家電力市場（NEM）的高壓傳輸網絡。根據 Miller 的說法，該地點位於維多利亞州主要傳輸走廊的交匯處，這使得儲存的能源可以直接流向該州最繁忙的電力路徑。Miller 提到，這個中心將在白天吸收多餘的風能和太陽能，並在需求高峰時將這些能源釋放出來。

該設施的建設於 2023 年 12 月開始，為 1,200 多名工人創造了就業和培訓機會。此外，約 20% 的總工作時數由 70 多名學徒和實習生完成。在建設過程中，該項目優先考慮本地企業，超過十家墨爾本本地公司提供了電氣工作、土木建設、交通管理、景觀設計和建築材料等服務和供應。

Miller 在新聞稿中表示：「我讚揚我們的合作夥伴 Equis Australia，以及所有的供應商、承包商和交付夥伴，他們不懈努力，按時且按預算將這個中心交付市場。」Miller 表示，SEC 的 1.6 億美元（約 HK$ 12.48 億）資金對於中心的建設至關重要，並幫助其達到全面運營的能力。據報導，這是 SEC 在其最初承諾的 6.63 億美元（約 HK$ 51.69 億）中，對開發 4.5 吉瓦的新可再生能源和儲存能力的首次投資。

Equis 的董事總經理 David Russell 說：「今天的里程碑顯示，當行業和政府攜手合作時，我們能夠交付複雜的大型基礎設施，增強電網，創造就業機會，並幫助降低消費者的電價。」

推薦閱讀