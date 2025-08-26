澳洲因反猶太攻擊事件 驅逐伊朗大使

（法新社雪梨26日電） 澳洲政府今天指控伊朗是墨爾本與雪梨兩起反猶太襲擊事件的幕後黑手，並宣布將驅逐伊朗大使。

這是澳洲自二戰以來首次驅逐大使。

澳洲總理艾班尼斯（Althony Albanese）表示，情報部門得出「令人深感不安的結論」，即伊朗至少指揮了兩起反猶太主義襲擊。

艾班尼斯引述情報調查結果稱，伊朗還在2024年12月指揮墨爾本猶太教堂的大規模縱火攻擊。

兩起襲擊事件中均未通報人員受傷。

「這些是外國在澳洲領土所策劃極其危險的侵略行為…試圖破壞社會凝聚力，在我們的社區製造不和。」

「這是完全不可接受的。」

艾班尼斯還說，澳洲已暫停駐德黑蘭大使館運作，所有外交官都安全地留在第三國。

他還表示，澳洲已將把伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）列為恐怖組織。