澳洲安裝 500,000 片太陽能板的 AI 機器人加速進程
在澳大利亞的一個電力及天然氣供應商，正於其250兆瓦的太陽能發電場使用自主機器人，這個項目已經在提前進行中，目前幾乎有500,000個太陽能板正在安裝。這些機器人由人工智慧驅動，旨在加速建設進度並提升安全性，正在ENGIE的Goorambat East太陽能發電場進行試驗。該場地位於維多利亞州的Goorambat鎮東南方不到一英里處。ENGIE的現場代表Justin Webb表示：「該發電場的發電能力將達到250兆瓦，足以供應多達105,000個普通維多利亞州家庭的電力。」
這些機器人由美國Luminous Robotics公司開發，其LUMI S4車隊利用人工智慧驅動的擷取與放置技術，自動提升並將太陽能模組放置到支架結構上。人類工作小組則負責完成固定過程，這樣的分工不僅減少了重複的手工勞動，還提高了效率並降低了受傷風險。這些機器人的開發得到了澳大利亞可再生能源機構（ARENA）490萬美元的資助，這筆資金是其1000萬美元的太陽能擴展挑戰的一部分。
這些機器人自動將面板提升並放置到支架上，Goorambat East的場地靠近本納拉市，約130英里東北方。這種分工減少了太陽能發電場建設中最具體力挑戰性的環節，並提升了安全性與效率，同時讓人類工作人員能專注於更具技術性的任務。Webb進一步指出，這些自主系統的預期高生產力將降低可再生能源項目的成本，並能在更短的時間內完成建設，這將降低消費者的能源成本，並可能使更多的太陽能發電場得以建立。
隨著太陽能發電場的建設進展，Webb透露這些機器人需要技術熟練的技術人員來提升可再生能源工作力及生產力。他指出，這些機器人亦可在偏遠及惡劣的地區的太陽能項目中發揮作用，因為這些地區的工作條件對人類工作者來說是危險的。長遠來看，透過持續的發展，像這樣的機器人將能減少建設項目中與健康和安全相關的風險，例如減少重型太陽能板的人工搬運。
Luminous Robotics的首席執行官Jay M. Wong表示，LUMI車隊在澳大利亞的部署提供了關鍵的數據、性能洞察和實際結果，以支持全球的採用。他強調，「我們的LUMI機器人超過了我們的目標生產率，並在澳大利亞可再生能源機構的支持下，我們希望加速下一階段的發展，進一步優化LUMI車隊的能力。」同時，Luminous和ARENA也在準備在未來幾個月內發佈並開放源代碼，這將是太陽能建設中最大的、最全面的機器人數據集。Wong認為，「這是實現太陽能真正民主化的誠實方式。」
