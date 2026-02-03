澳洲家庭海上遇險 13 歲少年游泳數小時上岸 報警救全家 救援組織讚「近乎超人」︱Yahoo

西澳州南部喬格拉夫灣（Geographe Bay）

【Yahoo新聞報道】澳洲一個家庭日前在海上遇險，一名 13 歲男童在天色漸暗及海面湧浪下，游泳數小時返回岸邊求助，最終成功救回被困海上的母親及兩名年幼兄妹。

無救生衣下獨游 2 小時

綜合外媒報道，事發於西澳州南部的喬格拉夫灣（Geographe Bay），該名男童與 47 歲母親、 12 歲弟弟及 8 歲妹妹上周五一同在海上玩直立板及獨木舟，其間受強風吹襲，充氣裝備被推離原定路線，家人被迫滯留於距離岸邊約 4 公里的海面。

警方表示，男童嘗試划艇返回岸邊求助，但獨木舟入水失去作用，最終決定下水游泳。他其後在海中游了約 4 公里才抵達岸邊報警。救援組織 Naturaliste Volunteer Marine Rescue Group 表示，男童與該家庭在事件中展現極大勇氣，尤其是該名男童的行動令人難以置信。組織形容，男童的表現「近乎超人」，男童最初穿着救生衣游泳約 2 小時，其後認為救生衣影響體力，遂脫下繼續游泳約 2 小時，最終成功返回岸邊。

母親與年幼兄妹緊抱直立板漂流

警方指出，男童於當日傍晚約六時成功報警後，隨即展開大規模搜救行動。救援人員於約八時半出動直升機，在距離岸邊約 14 公里的海面，發現其母親及兩名年幼兄妹緊抱着一塊直立板漂流，隨後由船隻接載返岸，三人均安全獲救送院，情況穩定，其後已出院。

警官 James Bradley 表示，海面環境可在短時間內急速轉變，三名被救人士當時穿着的救生衣起了關鍵作用。他亦高度讚揚該名 13 歲男童的決心與勇氣，認為男童的行動最終救回家人性命。