澳洲實施全球首個未滿 16 歲青少年社交媒體禁令

澳洲針對未滿 16 歲兒童的社交媒體使用禁令於星期三生效，成為全球各國政府在減少網上傷害方面的重要實驗案例。這項新規則於午夜生效，經過數月的辯論，旨在保護年輕用戶免受虛假信息、網絡欺凌及已在主要平台上普遍存在的上癮設計特徵的影響。這項法律去年已獲得通過，目前受到多國監管機構的密切關注。根據新規，最大的社交平台必須防止未滿 16 歲的人創建或使用帳戶，否則將面臨高達 4,950 萬澳元的罰款。澳洲成為首個實施此類系統的民主國家。

這項禁令涵蓋的社交平台包括 TikTok、Instagram、YouTube、Facebook、Snapchat 和 Reddit。大多數公司迅速表態會遵循規則，儘管一些公司認為這些要求匆忙出台，可能無意中將兒童推向不安全的網絡空間。澳洲總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）稱這一時刻對家庭來說至關重要。他表示：「這是一項深遠的改革，未來幾個月將持續引起全球的反響。」他補充道，這一舉措將「讓他們能夠享受童年」。

隨後，阿爾巴尼斯稱這是「自豪的一天」，並鼓勵兒童在即將到來的學校假期裡探索新的興趣。澳洲電子安全專員朱莉·英曼·格蘭特（Julie Inman Grant）表示，這項政策的關注度已超越國界。「我聽到來自美國的家長、活動家以及普通民眾的反饋，他們希望美國也有像你這樣的電子安全專員，希望政府能將青少年的安全放在科技利潤之上。」她說。

在行業反應方面，Elon Musk 的 X 是最後一個確認遵從的主要平台。該公司發布了一則公開消息表示：「這並非我們的選擇，而是澳洲法律的要求。」該公司還表示：「X 會自動禁止任何不符合年齡要求的用戶。」試圖創建低於年齡門檻的帳戶現在會顯示錯誤信息。多家公司表示將依賴年齡估算系統或文件檢查來識別未成年用戶。澳洲方面表示，隨著新服務的出現及年輕用戶的流動，受影響的平臺名單可能會有所變化。

