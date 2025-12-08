澳洲將禁16歲以下使用社群平台 全球青少年反應兩極

（法新社香港8日電） 澳洲立法禁止16歲以下青少年使用社群媒體的里程碑式舉措，可能吸引各國效仿，有些人認為這項禁令嚴苛且不易執行，也有人說此舉可能有助擺脫青少年對手機與社群平台的依賴。

自12月10日起，澳洲將強制臉書、Instagram（IG）與TikTok等社群媒體平台移除未滿16歲的用戶，否則將面臨鉅額罰款。

法新社記者訪問全球各地的青少年與成人，詢問他們對這項即將生效的澳洲禁令有何看法。

●印度孟買

孟買學生傑納（Pratigya Jena）認為，「這個世界並不是非黑即白」，社群媒體有好的一面，也有壞的一面，因此不應完全禁止。

傑納說：「Z世代非常活躍，在社群媒體上表現出色，也做了很多了不起的事情，尤其是年輕的創業家。」

但傑納也說，兒童觀看成人內容「會產生非常不好的影響」。

在孟買一處公園，38歲板球教練布爾克（Pratik Bhurke）認為，澳洲的做法將鼓勵孩子花費更多時間從事戶外活動。

●德國柏林

在德國首都柏林，13歲的德魯斯（Luna Drewes）正在觀看其他青少年發布的TikTok自拍影片。

她談到這項禁令時表示：「某種程度上來說，這其實是件好事，因為社群媒體經常反映人們應該呈現某種形象，例如女生必須很瘦。」

另一名青少年布蘭德斯（Enno Caro Brandes）說：「我15歲…我真的無法想像完全放棄社群媒體的生活」。

布蘭德斯認為：「全面禁止有點極端，但確實可能有助（數位）排毒。」

●卡達杜哈

16歲的拉薩克（Firdha Razak）說她不支持這項禁令。

她說：「說實話，這麼做真的很蠢。但如果政府決定採取行動，16歲的我們也無能為力。」

她認為，卡達有許多人的家人住在海外，這項禁令將使他們「與家人聯繫變得困難」。

同為16歲的華立德（Youssef Walid）說，澳洲這樣的禁令「有點嚴苛」，也很難執行。

他說：「我們可以使用VPN，很容易就能繞過限制，創建新帳號也不是難事。」

●奈及利亞拉哥斯

奈及利亞15歲學生奧基內多（Mitchelle Okinedo）說：「我理解（澳洲）政府的想法。現在的學生真的很容易分心。」

但她補充說，儘管如此，這是她們這一代成長過程中的一部分，因此不想放棄使用（社群媒體）。

她的母親則支持禁止16歲以下者使用社群媒體，因為大多數父母「沒時間整天監督自己的孩子」。

●墨西哥墨西哥市

11歲的葛梅茲（Aranza Gomez）說，如果沒有社群媒體，「我會很難過，我不知道要怎麼打發時間」。

16歲的羅哈斯（Santiago Ramirez Rojas）坐在長椅上，用智慧型手機瀏覽新聞和藝人巡演日期等消息。

羅哈斯說：「當今的社群媒體對於自我表達非常重要，不論你幾歲。」

但他也說：「現在有許多綁架案都是從網路開始，而且像10歲到12歲這些更年幼的孩子更容易受到傷害。」

●澳洲雪梨

15歲的路易斯（Layton Lewis）說：「我覺得政府根本不知道自己在做什麼，我也不認為這會對澳洲孩童帶來任何影響。」

他的母親則希望新規能幫助孩子們「建立更好、更真誠的關係」。

她說：「他們會像我們以前那樣，做好與朋友見面、對話的計畫，而不是像現在這樣，只在網路上維持虛幻的友誼。」（編譯：劉文瑜）