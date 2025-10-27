澳洲就誤導訂閱人工智慧服務 控告微軟

（法新社雪梨27日電） 澳洲監管機構今天指控微軟誤導用戶為其人工智慧助理Copilot付費。

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）表示，已向聯邦法院對微軟澳洲及其母公司微軟公司提起訴訟。

微軟被控向約270萬透過自動續訂Microsoft 365計畫（包含一套線上Office 服務）的澳洲用戶提供「虛假或誤導性」陳述。

微軟告訴用戶有兩種選擇：一個是為整合Copilot的Microsoft 365服務支付額外費用，另一個就是要徹底取消訂閱。

監管機構表示，微軟未能明確告知用戶，仍有更便宜、不含Copilot的「經典」套餐可供選擇。

監管機構表示，保留更便宜套餐的選項僅在消費者啟動取消流程後才會顯示。這種做法違反澳洲消費者法律，因為它沒有揭露重要訊息，讓消費者對可選擇方案形成錯誤印象。