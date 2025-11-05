低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
澳洲情報首長警告：至少三國具能力在澳洲境內發動暗殺 聘當地罪犯竊取國家機密︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲情報首長警告，至少有三個國家「願意並具備能力」在澳洲境內發動暗殺行動。澳洲安全情報組織（ASIO）總幹事伯吉斯（Mike Burgess）在一個講座上指出，外國政府對澳洲的社會凝聚力、關鍵基建及國防機密構成前所未有的威脅，形容現時的安全環境極為複雜。
綜合外媒報道，伯吉斯表示，情報顯示有「至少三個國家」有意在澳洲境內發動致命攻擊，並可能仿效伊朗模式，僱用當地罪犯作為中間人以掩飾官方角色。他未有具名指出涉及的國家，但強調相關政權「已被警告」。他又提及，伊朗早前策劃縱火襲擊猶太商舖及禮拜場所，反映部分威權國家正展現更高程度的「高危操作」意願。
竊取潛艦計劃等情報
伯吉斯續稱，外國間諜亦企圖招募澳洲人，以竊取包括經濟、關鍵礦物及價值 3,680 億澳元（約 1.857 兆港元）的 AUKUS 潛艦計劃等情報。他透露，該間諜組織安排一名澳洲人經由第三國與特工會面，企圖交出情報需求清單，但行動最終被 ASIO 全程監控和操控。
他同時批評俄羅斯透過網絡散播虛假資訊以分化社會，並指伊朗和其他政權正在利用「非傳統手段」干預民主國家的決策過程。他形容這些政權正「利用社會撕裂」，以挑起不信任和擴大分化。
AI與極端主義威脅加劇
伯吉斯又警告，互聯網與人工智能的結合正加速激進化及陰謀論的傳播，令澳洲的「社會結構前所未見地鬆散」。他指出，極端組織愈來愈善於利用社會矛盾，通過示威和網上言論招募支持者，並舉例極右翼的國家社會主義網絡（National Socialist Network）及伊斯蘭組織解放黨（Hizb ut Tahrir）均曾藉公共活動挑戰法律底線。
他強調，儘管威脅增加，澳洲的安全部門仍具備應對能力，並正全力防範外國暗殺與干預行動。伯吉斯呼籲公眾保持警覺，共同維護社會穩定，「我們的言語、決定與行動都十分重要」。他最後表示，雖然挑戰嚴峻，但澳洲有能力應對，毋須對國家安全感到悲觀。
稱中國未涉衝擊澳洲社會結構的極端行為
伯吉斯在現場被問到，為何沒有在今次講座提及北京。他笑稱：「你怎麼知道我今天提及的事不牽涉中國？」他稱以往每逢公開點名提到中國，儘管政府許可官員接著會收到很多投訴，但他本人未曾直接收過投訴，「我會在我需要的時候繼續點名他們」。他續指，演講中談及有關衝擊澳洲社會結構的極端行為，非指中國，「儘管我們在此方面有些擔憂」。
其他人也在看
民主黨候選人Mamdani當選紐約市市長 擊敗紐約州前州長科莫及共和黨對手
美國《全國廣播公司》推算，獲民主黨提名的Zohran Mamdani將當選美國紐約市市長，擊敗紐約州前州長科莫(Andrew Cuomo)，以及共和黨候選人Curtis Sliwa。紐約市選舉委員會表示，是次市長選舉有逾200萬張選票，為1969年以來最高紀錄。 非洲烏干達裔的Mamdani將成為紐約市首位穆斯林市長，他提出凍結部分住宅房租、免費公共巴士及成立由市政府擁有的雜貨店。其政綱及政治立場引起紐約市富豪及商界反對。美國總統特朗普曾警告，一旦Mamdani當選，他將扣起對紐約市的聯邦撥款。特朗普周一(3日)要求支持者改投科莫，試圖阻止Mamdani當選。科莫2021年8月被指涉及多宗性騷擾事件，之後辭去紐約州州長一職。 據報道，Mamdani取得逾50%選票，科莫取得逾41%選票。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
資本主義之都紐約或迎來社會主義市長 美國中期選舉格局可能改寫
周二前往投票站選出新任市長的紐約市選民面臨著截然不同的抉擇：一位年輕的社會主義者、一位經驗豐富的前州長，還有一位戴紅色貝雷帽的電台主持人。Bloomberg ・ 16 小時前
最高法院明審川普關稅案 民調：47%美國人視貿易逆差為緊急狀況
據《路透》周二 (4 日) 報導，最新民調顯示，約半數美國人認為美國與其他國家的巨額貿易逆差構成經濟緊急狀況。這項調查公布時機敏感，因為周三最高法院將審理美國總統川普援引緊急狀況法律、對多國課徵全面性關稅的合法性。鉅亨網 ・ 17 小時前
加州投票表決 是否重劃選區以對抗川普
（法新社洛杉磯4日電） 美國加州選民今天將投票決定是否同意重劃選區，如果該提案通過，加州可能會進一步向民主黨傾斜。如果「第50號提案」今天獲得通過，接下來所有選舉將採用提案所劃分的選區，直到下次進行人口普查，屆時獨立的委員會將再次決定選區地圖。法新社 ・ 17 小時前
SNAP斷糧！政府停擺逼近最長紀錄 特朗普失算讓4200萬人沒飯吃
隨著美國政府停擺進入第 33 天，距離史上最長紀錄（2018-2019 年的 35 天）僅一步之遙，國會政治僵局持續，同時一場嚴重的民生危機正因食品援助資金中斷而迅速發酵。 自 10 月 1 日以來，美國政府因撥款法案談判破裂而陷入停擺。目前的僵局核心在於民主黨在預算談判中的強鉅亨網 ・ 2 天前
美國民主黨人馬姆達尼當選紐約市長 世界金融中心迎來社會主義者掌舵
佐蘭·馬姆達尼贏得歷史性勝利當選紐約市第111任市長，這座全球金融中心城市將由這位公開的民主社會主義者執掌。Bloomberg ・ 3 小時前
民主黨史班伯格勝選 成為維吉尼亞首位女性州長
（法新社華盛頓4日電） 美國媒體預測，民主黨籍史班伯格（Abigail Spanberger）今天從共和黨手中奪回維吉尼亞州長寶座，成為該州首位女性州長。46歲的史班伯格是前中央情報局（CIA）官員和3屆聯邦眾議員，預測將以顯著優勢擊敗共和黨籍對手、現任副州長厄爾西爾斯（Winsome Earle-Sears），成為維吉尼亞州首位女性州長。法新社 ・ 2 小時前
涉外洩虐囚影片 以色列前軍法署長被捕
（法新社耶路撒冷3日電） 以色列國家安全部長表示，前軍法署長托默-耶路沙米（Yifat Tomer-Yerushalmi）坦承洩露疑似顯示士兵虐待巴勒斯坦囚犯的影片後，今天被警方逮捕。根據以色列媒體10月31日公布的辭職信副本，托默-耶路沙米坦承，她的辦公室在去年國際社會對虐囚事件高度關注期間，將該影片洩露給媒體。法新社 ・ 23 小時前
美參議院再否決撥款法案 聯邦政府停擺破紀錄進入第36日
外媒報道，美國參議院再次否決共和黨支持的一項臨時撥款法案，今次是法案第14次闖關失敗，意味著美國聯邦政府停擺將於周三(5日)進入第36日，超越2018年底的35天停擺紀錄。 今次臨時撥款法案的爭議焦點在於《平價醫療法案》下保費的稅收減免政策，該政策將於年底到期，這將導致數百萬美國人的醫療保健成本大幅上漲，美國民主黨拒絕投票支持任何不涉及補貼的法案，而美國共和黨則拒絕在政府停擺期間進行談判。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
立法會選舉︱法律界林新強不競逐連任 累計 29 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 1 週前
不同信仰奈及利亞人齊聲反對基督徒遭屠殺說
（法新社阿布加3日電） 美國總統川普以奈及利亞基督徒遭到屠殺為由，揚言進行軍事干預。基督徒社區領袖奧塔（Danjuma Dickson Auta）告訴法新社：「基督徒正被殺害，我們不能否認穆斯林也遭到殺害。」法新社 ・ 21 小時前
美媒報道特朗普考慮攻擊委內瑞拉軍事目標及控制該國油田
《紐約時報》報道，美國總統特朗普政府正考慮對委內瑞拉軍事目標發動攻擊，並接管該國油田。報道引述消息指，美方已預備一系列針對該國的軍事計劃，針對保護委內瑞拉總統馬杜羅的軍事部門，並尋求控制該國油田。報道指，縱使特朗普未有最終決定，但已指示司法部草擬法律文件，或繞過國會授權正式宣戰。 《新聞週刊》引述白宮副發言人Anna Kelly回應指，特朗普總統已清楚告訴馬杜羅，停止將毒品和罪犯送往美國。特朗普已明確表示將繼續打擊毒梟恐怖分子，其他任何說法均屬臆測。 據《華爾街日報》與《邁阿密先驅報》早前報道，特朗普政府正考慮對處於「毒梟集團樞紐」的港口、機場及軍事設施發動空襲。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
川普以實力求和平的強硬對外政策與支持者的美國優先訴求出現裂痕
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 5 小時前
美財長將親赴最高法院旁聽川普關稅案：這事關國家安全
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一（3 日）表示，他將親自出席本週最高法院針對美國總統川普關稅政策合法性的聽證會，並強調此案涉及「國家安全」鉅亨網 ・ 1 天前
市場心累！政府關門恐創最久紀錄 美10年債殖利率走低
美國公債殖利率周一 (3 日) 走低，投資人持續關注聯邦政府關門情勢。隨著政府停擺進入第四周、逼近史上最長紀錄，市場在缺乏經濟數據指引下情緒轉為疲乏與謹慎，對政治僵局延長所帶來的不確定性與不耐煩情緒亦升溫。鉅亨網 ・ 1 天前
外交部:中方恪守暫停核試承諾 美官員澄清特朗普所指核試非核爆
中國外交部發言人毛寧在例行記者會，回應美國總統特朗普指控中國正秘密測試核武時強調，中國作為安理會常任理事國和負責任的核武國家，始終堅持走和平發展道路，奉行不首先使用核武的政策，堅持自衛防禦的核戰略，恪守暫停核試驗的承諾。毛寧指，中方願與各方共同維護全面禁止核試條約的權威，維護國際核裁軍和核不擴散體系，希望美方亦切實遵守全面禁止核試條約的義務和暫停核試的承諾，以實際行動維護國際核裁軍和核不擴散體系，維護全球的戰略平衡與穩定。另外，美國能源部長賴特澄清特朗普日前有關恢復核試的說法，指總統所指的核試是系統測試，並非核爆。(ST)infocast ・ 1 天前
中國經濟學家稱中美峰會確立了兩國「平等夥伴」 的關係
【彭博】— 經常向中國政府建言獻策的經濟學家李稻葵表示，中國國家主席習近平和美國總統特朗普的峰會在雙邊關係中是個突破，這個亞洲大國被作為美國的「平等夥伴」對待。Bloomberg ・ 1 天前
美政府關門追平最久紀錄 旅遊旺季恐爆航班延誤危機
（法新社華盛頓4日電） 美國政府關門已邁入第35天，追平川普首次總統任期所創下最久的紀錄。在2019年的政府關門中，因員工拒絕無薪上班導致機場運作延誤，成為當時川普結束停擺的重要因素，當時關門與這次並列史上最久。法新社 ・ 7 小時前
日本首相要求與金正恩會面 盼解決日人遭綁架問題
（法新社東京3日電） 日本首相高市早苗今天表示，她已要求與北韓領導人金正見面，盼解決日本公民在1970年代與1980年代遭北韓綁架的長期懸案。北韓經過多年否認後，於2002年承認曾派遣特工1970年代和1980年代綁架13名日本人，利用他們訓練平壤間諜學習日語和日本習俗。法新社 ・ 1 天前
白宮：下周起暫停向中國船隻收取港口費一年
白宮表示，從下周一(10日)起，美國將暫停向與中國有關船隻收取港口費一年，而兩國將就中國造船業領先全球的相關調查結果展開談判。另外，中國亦將暫停先前公布的反制措施。 較早時，美國總統特朗普與中國國家主席習近平達成貿易協議，涉及半導體、稀土及大豆等一系列貿易問題。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前