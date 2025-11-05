澳洲情報首長警告：至少三國具能力在澳洲境內發動暗殺 聘當地罪犯竊取國家機密︱Yahoo

澳洲安全情報組織（ASIO）總幹事伯吉斯（Mike BurgessREUTERS/Hollie Adams

【Yahoo新聞報道】澳洲情報首長警告，至少有三個國家「願意並具備能力」在澳洲境內發動暗殺行動。澳洲安全情報組織（ASIO）總幹事伯吉斯（Mike Burgess）在一個講座上指出，外國政府對澳洲的社會凝聚力、關鍵基建及國防機密構成前所未有的威脅，形容現時的安全環境極為複雜。

綜合外媒報道，伯吉斯表示，情報顯示有「至少三個國家」有意在澳洲境內發動致命攻擊，並可能仿效伊朗模式，僱用當地罪犯作為中間人以掩飾官方角色。他未有具名指出涉及的國家，但強調相關政權「已被警告」。他又提及，伊朗早前策劃縱火襲擊猶太商舖及禮拜場所，反映部分威權國家正展現更高程度的「高危操作」意願。

至少三個國家有意在澳洲境內發動致命攻擊。

竊取潛艦計劃等情報

伯吉斯續稱，外國間諜亦企圖招募澳洲人，以竊取包括經濟、關鍵礦物及價值 3,680 億澳元（約 1.857 兆港元）的 AUKUS 潛艦計劃等情報。他透露，該間諜組織安排一名澳洲人經由第三國與特工會面，企圖交出情報需求清單，但行動最終被 ASIO 全程監控和操控。

他同時批評俄羅斯透過網絡散播虛假資訊以分化社會，並指伊朗和其他政權正在利用「非傳統手段」干預民主國家的決策過程。他形容這些政權正「利用社會撕裂」，以挑起不信任和擴大分化。

AI與極端主義威脅加劇

伯吉斯又警告，互聯網與人工智能的結合正加速激進化及陰謀論的傳播，令澳洲的「社會結構前所未見地鬆散」。他指出，極端組織愈來愈善於利用社會矛盾，通過示威和網上言論招募支持者，並舉例極右翼的國家社會主義網絡（National Socialist Network）及伊斯蘭組織解放黨（Hizb ut Tahrir）均曾藉公共活動挑戰法律底線。

他強調，儘管威脅增加，澳洲的安全部門仍具備應對能力，並正全力防範外國暗殺與干預行動。伯吉斯呼籲公眾保持警覺，共同維護社會穩定，「我們的言語、決定與行動都十分重要」。他最後表示，雖然挑戰嚴峻，但澳洲有能力應對，毋須對國家安全感到悲觀。

稱中國未涉衝擊澳洲社會結構的極端行為

伯吉斯在現場被問到，為何沒有在今次講座提及北京。他笑稱：「你怎麼知道我今天提及的事不牽涉中國？」他稱以往每逢公開點名提到中國，儘管政府許可官員接著會收到很多投訴，但他本人未曾直接收過投訴，「我會在我需要的時候繼續點名他們」。他續指，演講中談及有關衝擊澳洲社會結構的極端行為，非指中國，「儘管我們在此方面有些擔憂」。