澳洲托育中心連爆性侵案 當局推登記制度加強安全
（法新社雪梨26日電） 澳洲托育中心在連續爆發兒童性侵案後，當局忙採取亡羊補牢措施，防止歹徒再趁隙而入。
法新社報導，澳洲將自2026年起推動全國托育工作人員登記制度、強制受安全訓練；當局也將在300家托育中心試辦安裝監視器。此外，托育人員在照顧幼童時，將全面禁用手機。
由於政府的補助，澳洲托育業快速成長，但長期以來存在安全漏洞，這波改革的目的在於解決相關問題。
澳洲最惡名昭彰的案例為托兒機構工作人員葛瑞菲斯（Ashley Paul Griffith）犯案，他對兒童下手，期間長達近20年。
調查顯示，他於2003年至2022年間在多家托育中心任職期間，對超過60名兒童犯下逾300樁性侵及強暴罪行，其中大多數為女童。
葛瑞菲斯於去年認罪，被判終身監禁，27年不得假釋，他已提起上訴。
今年7月，澳洲托育界又爆發另一震撼社會的案件。
維多利亞州警方指控現年26歲的布朗（Joshua Dale Brown）對8名幼兒犯下逾70樁犯行，受害者年齡介於5個月至2歲間。
警方表示，布朗在過去8年內於墨爾本23家托兒中心工作過。當局建議約2000名曾與他有過接觸的幼兒，應儘速接受可能的傳染病檢查。
一家代表受害者家長的澳洲律師事務所正對托育業者G8集團提出訴訟，這家公司旗下有數家托育中心，是布朗曾經任職過的。律師進一步透露，已有逾百個家庭尋求法律諮詢。（編譯：紀錦玲）
