澳洲抗衡中國影響 巴紐與坎培拉簽防務條約

（法新社雪梨2日電） 巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）今天說，該國內閣已經批准一項與澳洲的防務條約。此舉正值坎培拉積極深化與太平洋地區國家的關係，並試圖抗衡中國在當地日益增長的影響力。

根據這項防務條約規定，澳洲與巴布亞紐幾內亞若遭受攻擊，雙方都有義務相互馳援。

馬拉普發表聲明指出：「澳洲只曾與另一國簽署過這類互助防務條約，在我們的要求下，巴布亞紐幾內亞現在也將簽署這項條約。這項條約展現兩國之間深厚的信任、歷史淵源與共同未來。」

廣告 廣告

聲明也提到，條約通過後，最多可有1萬名巴布亞紐幾內亞人在澳洲國防軍（Australian Defence Force）服役。

這項具有里程碑意義的條約，仍需兩國國會完成最後批准程序。