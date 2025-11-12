澳洲接連遭黑客攻擊 疑涉中國組織「鹽颱風」、「伏特颱風」 情報首長憂癱瘓電力、交通系統︱Yahoo

專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
【Yahoo新聞報道】澳洲情報部門近日揭露，國內電訊及多項關鍵基礎設施在近月接連遭到黑客入侵，疑與中國駭客組織「鹽颱風」及「伏特颱風」有關。澳洲安全情報局（ASIO）總幹事柏吉斯（Mike Burgess）指，這些組織獲中國政府支持，警告這些網絡攻擊具備間諜與破壞雙重意圖，若遭全面發動，恐導致電訊、能源及交通系統癱瘓，對全國經濟造成嚴重打擊。
綜合外媒報道，澳洲安全情報局（ASIO）總幹事柏吉斯（Mike Burgess）在墨爾本出席商界論壇時指出，間諜活動令澳洲在過去一年損失達 125 億澳元（約 634 億港元），當中包括約 20 億澳元（約 101 億港元）的商業機密及知識產權被盜。他形容目前的間諜活動達到「前所未有」的程度，並預料未來五年面臨「網絡破壞」威脅的風險將持續上升。
柏吉斯點名提到，兩個中國駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）及「伏特颱風」（Volt Typhoon）近年在美國及澳洲針對電訊及基建網絡發動攻擊。他指這些黑客屬於中國政府情報部門及軍方，「鹽颱風」主要進行間諜活動，滲入美國電訊系統竊取情報，同時「在澳洲電訊網絡中探查漏洞」；「伏特颱風」則以破壞為目標，曾入侵美國的關鍵基建系統，為未來破壞行動預作部署。
試圖在系統中建立隱蔽通道
他表示，澳洲亦觀察到中國黑客試圖滲透國內多項重要設施，包括水務、能源、交通及電訊網絡，試圖在系統中建立長期潛伏的隱蔽通道，讓他們可在選定時刻發動破壞。柏吉斯警告，一旦電訊或電力系統遭癱瘓，將對銀行、交通甚至供水造成連鎖衝擊，「這些並非假設，外國政府確實有精銳團隊正研究這些可能性」。
他又指出，網絡間諜及破壞活動的吸引力在於成本低、影響高且具可否認性。他提醒企業領袖必須加強防禦措施，保護敏感資料，強調「失去關鍵設施的可用性，後果將是毀滅性的」。
柏吉斯提到，澳洲早在 2018 年已排除中國企業參與當地 5G 網絡建設，因電訊系統被視為「國家最重要的基礎設施之一」。中國政府則否認涉及任何黑客或網絡間諜活動。
