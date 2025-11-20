澳洲放棄COP31主辦權 巴紐稱氣候峰會淪空談

（法新社雪梨20日電） 澳洲放棄與太平洋島國鄰邦共同主辦明年的聯合國氣候會談的計畫後，巴布亞紐幾內亞今天對此表達不滿。

在澳洲將主辦權讓給土耳其後，巴紐外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）告訴法新社：「我們全都不開心，而且對於事情以這種方式收場感到失望。」

澳洲先前一直積極爭取與南太平洋國家共同主辦明年的聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31），這些國家正日益受到海平面上升和氣候引發的災難威脅。

但在另一個潛在主辦國土耳其拒絕讓步後，澳洲撤回了長期宣傳的申辦計畫。

這本來會是南太平洋地區首次主辦聯合國最重要的氣候高峰會。

巴紐最高外交官員特卡琴科今天抨擊整個COP峰會過程是在浪費時間。

他說：「這些年來COP達成了什麼？什麼都沒有…這只是一場空談，並未讓污染大國負起責任。」