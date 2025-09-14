澳洲斥資120億澳元 升級核潛艦造船廠

（法新社雪梨14日電） 澳洲今天表示，將初步投入120億澳元（約新台幣2416億元）升級造船廠設施，供未來核動力潛艦艦隊使用。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，在10年內投入的這筆資金，用於改造位於西澳州（Western Australia）伯斯（Perth）的造船與維修園區。

澳洲政府與英國及美國簽署2021年達成的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議後，正投入資金於伯斯的韓德森國防園區（Henderson Defence Precinct），為海軍配備核動力潛艦。

這項造船廠開發計畫是澳洲軍事重組計畫的重要部分，旨在提升澳洲的遠程打擊能力，以應對中國在太平洋地區擴張的軍力。

澳洲目前沒有維護核動力潛艦的基礎設施，其目標是在未來15年內採購至少3艘美國維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦，並最終自行製造潛艦。 馬勒斯在記者會上表示：「韓德森絕對是AUKUS計畫的一部分。未來我們的潛艦會在這裡進行保養和維修。」 他繼續說：「我毫不懷疑，這項決定將受到美國和英國的歡迎，因為這代表我們在AUKUS的道路上又向前邁出一步。」 他表示，但這項決定是基於澳洲對自身所面臨的「戰略格局」，以及「應對當前局勢」所需的國防力量做出的評估。

馬勒斯表示，這項投資將協助韓德森配備高安全性的乾船塢，以維修核動力潛艦，並興建設施，用來建造登陸艇，未來甚至會生產日本最上級（Mogami-class）巡防艦。