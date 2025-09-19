澳洲昆士蘭州禁娛樂性藥物檢測 醫界警告恐危及性命

（法新社雪梨19日電） 澳洲昆士蘭州宣布禁止娛樂性藥物的檢測，引發醫界今天警告，此舉恐將危及民眾生命安全。

根據最新政府數據，昆士蘭州藥物使用率居澳洲國內第3高，約每5人就有1人在過去12個月內曾使用過藥物。

昆士蘭州政府昨天晚間表示，將禁止為藥物檢測服務提供經費。該檢測是協助用藥者判斷藥品純度及是否被摻雜有害物質的關鍵措施。

昆士蘭州衛生部長尼柯爾斯（Tim Nicholls）指出，政府對非法藥物採取「零容忍政策」。他指出：「沒有任何用藥方式是安全的。藥物檢測服務會傳遞錯誤的訊息給昆士蘭民眾。」

非營利組織The Loop Australia執行長佛朗西斯（Cameron Francis）告訴法新社，對於當局這項決定感到「失望」。The Loop Australia 曾在昆士蘭州提供藥物檢測服務。

他指出：「若沒有藥物檢測等服務，我們完全無法掌握市面流通的藥物成分，往往等到悲劇發生才知情。」

他表示，該組織曾獲政府補助，在州內進行為期1年的試辦計畫，期間檢測了1200件藥物樣本。

佛朗西斯說，在這些樣本中，每7份就有1份經檢測後被丟棄，而每3位民眾中就有1位被轉介至其他健康服務。

而參與檢測者中，有1/5表示未來會減少用藥。

佛朗西斯也警告，澳洲的藥物市場正因芬太尼等合成類鴉片藥物的增多而變得日益危險。