澳洲會計師公會就 2026–27 年度《財政預算案》提出 「四大支柱」策略 以推動香港增長
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月2日 - 澳洲會計師公會（CPA Australia）今日就香港特別行政區政府 2026–27 年度《財政預算案》提交一套前瞻性的建議。鑒於 2025–26 年預計錄得 9 億港元的財政赤字，以及 6,530 億港元的穩健財政儲備，澳洲會計師公會以「推動香港增長」為主題，提出圍繞四大支柱的一系列政策措施：1. 連接中國與全球市場以推動增長；2. 強化香港作為全球貿易及財富樞紐的地位；3. 多元化經濟並提升勞動力競爭力； 4. 提升生活水平，建設更健康及宜居城市。
連接中國與全球市場驅動香港未來經濟引擎
澳洲會計師公會強調，香港必須鞏固其作為連接中國與全球市場的首要門戶地位。隨著中國「十五五規劃」進一步強調高品質對外開放，香港具備獨特優勢，能夠在協助內地企業拓展海外市場的同時，透過其國際平台作用吸引更多高質量外商直接投資（FDI）經由香港進入內地，這對推動本港下一階段經濟增長具有關鍵作用。
劉明揚先生，澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席表示：「制訂一套企業財資中心（CTC）及地區總部（RHQ）相容的稅務優惠框架，將進一步提升香港作為跨國企業營運基地的吸引力。精簡且相容的制度設計可進一步降低稅務複雜度、提升稅務確定性，並更有效鼓勵海外與內地企業將管理、融資及策略功能集中於香港。此外，公司遷冊機制的成效已吸引不少海外公司將其法定註冊地遷至香港。對於遷冊公司集團下的內地企業，鑒於目前仍缺乏明確指引釐定母公司遷冊是否會觸發內地稅務責任及申報義務，我們建議香港特區政府與內地稅務機關磋商，清晰闡明在該過程中並無資產實際轉移，因此不應產生內地稅項。」
「我們亦建議推進金融市場互聯互通措施，例如持續完善現有跨境金融機制，同時讓成功於港交所主板上市的公司就首次公開招股相關開支享有專項稅務扣減，同時持續完善現有跨境金融機制，包括研究引入『新股通』計劃。」
精簡且一致的制度設計可進一步降低稅務複雜度、提升稅務確定性，並更有效鼓勵海外與內地企業將管理、融資及策略功能集中於香港。
公會同時指出，須把北部都會區定位為跨境創新旗艦區，以驅動香港未來增長。劉先生表示：「為支持基建發展，我們建議政府採用更具前瞻性及多元化的融資工具，以紓緩公共財政壓力。這可包括向國際投資者發行不同年期的債券，預計總額可達 20 億美元；並對由政府或私營機構所發行的、用於北部都會區基建項目的債券之利息收入及處置收益提供稅務豁免。」
「為吸引領先的創新及科技企業進駐該區，我們進一步建議擴闊合資格研發開支的範圍，把外判予設於大灣區城市並在當地營運的企業所進行的研發活動納入其中，以反映跨境創新與供應鏈日益一體化的趨勢。」
強化香港作為全球貿易中心及財富留駐樞紐
香港長期以來作為自由、開放、可信的貿易及金融門戶，其獨特角色一直是支撐本港國際地位的關鍵基石。澳洲會計師公會大中華區稅務委員會副主席王文暉女士表示：「香港應進一步鞏固自由港制度，並擴大對高增值商品貿易的支援，以推動本港經濟基礎進一步多元化並深化市場流動性與深度。部分合資格商品如白銀及稀土材料目前仍未涵蓋於現行範圍，因此合資格清單宜定期檢視，並具備足夠的立法靈活性，以便按市場發展迅速更新。政府亦可考慮把範圍由實物貿易及附帶收入，擴展至涵蓋由衍生工具驅動的商品交易，因這類活動已構成全球大宗商品市場的重要組成部分。」
要強化香港作為亞洲首選財富管理與承傳規劃樞紐，建立更完善及具競爭力的家族辦公室生態系統至為關鍵。王女士續道：「我們建議為單一家族辦公室、多家族辦公室及基金經理引入 8.25% 的優惠利得稅率，以提升香港相對其他區內財富管理中心的競爭力。同時，將家族辦公室稅務優惠下的可投資資產類別與投資移民計劃（CIES）對齊，不僅可精簡營運流程、提升投資彈性，亦有助進一步強化香港對全球長線資本持有者的吸引力。」
令香港的慈善框架更現代化，將鼓勵更具關懷的社會氛圍，並進一步提升本港吸引長期資本的能力。她表示：「社會對宏福苑受災居民及重建工作踴躍捐助，反映香港是一個有愛心的城市。為鼓勵更廣泛的慈善參與，我們建議取消現金捐款扣稅 35% 的上限，改為容許 100% 全額扣減，並對捐款至指定政府基金例如關愛基金及賑災基金等提供 300% 的加倍扣稅優惠，以把更多資源引導至最需要的社會領域。」
王女士表示：「這些改革將全面強化香港在貿易、財富管理及慈善領域的整體生態系統，有助本港吸引及留住長期資本，並進一步鞏固香港的國際競爭優勢。」
多元化經濟提升勞動力競爭優勢
隨著先進經濟體加速數碼轉型並採用新興技術，香港的長遠競爭力，取決於本港能否擴大創新動能、提升生產力，並持續強化企業與勞動力的技能與能力。澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴先生表示：「我們建議重新推出『科技券』計劃，以協助企業，尤其是中小企，加快數碼轉型，並更廣泛採用人工智能（AI）方案以提升營運效率與市場競爭力。同時，強化研發稅務誘因亦對推動創新至關重要，因此我們建議把研發超級扣稅中 300% 扣減的合資格開支上限由 200 萬港元提高至 400 萬港元。」
中小企是香港經濟的重要支柱，惟不少企業正持續面對成本上升及競爭加劇的壓力。陳先生補充：「我們建議將兩級利得稅制下 8.25% 半稅率適用的應課稅利潤上限，由現時的 200 萬港元提高至 400 萬港元；同時，把『中小企融資擔保計劃』的原有期限推遲至 2026 年 3 月以後，以進一步紓緩中小企的營運壓力並促進再投資。」
透過提高兩級利得稅門檻、延續融資支援，以及調整科技支援措施以促進 AI 的應用，政府可為中小企創造更大的成長空間，並增強其長遠韌性與競爭力。
提升生活水平建設更健康及宜居城市
澳洲會計師公會大中華區稅務委員會委員趙健富先生表示，《財政預算案》應推出具針對性的稅務與補貼措施，為在職家庭提供切實支援，同時推動更健康、更具生產力的生活模式。趙先生表示：「為向納稅人提供直接紓困，我們建議維持 2025/26 年度最終薪俸稅 100% 的稅務寬減（上限 6,000 港元），以抵銷生活成本上升並支持可支配收入，特別是中產階層。我們亦建議為在職家庭聘用家務助理、專門照顧兒童、長者或具特別照顧需要人士的情況，提供最高 60,000 港元的扣稅額，以紓緩照顧壓力並支持勞動參與。」
他續指，在瞬息萬變的經濟環境下，終身學習與技能提升日益重要。「為使個人能修讀更高階或更專門的課程例如人工智能等新興範疇，我們建議將持續進修基金的每名合資格申請人資助上限提高至 30,000 港元，並把個人進修開支的扣稅上限提升至每年 150,000 港元。為推廣身心健康，我們亦建議就體育相關開支提供最高 2,000 港元的扣稅額。」
趙先生表示：「透過支援在職家庭、鼓勵終身學習及促進更健康的生活方式，這些措施可共同提升市民的生活質素，並打造更具韌性及包容性的香港。」
公會認為，上述建議將有助香港更有效地連接全球市場，提升作為國際金融及商業樞紐的競爭力，並切實改善市民福祉。綜合而言，這些措施將推動香港邁向更可持續、以創新為本且更具包容性的未來。
關於澳洲會計師公會
澳洲會計師公會是全球最大的專業會計團體之一，在100多個國家和地區擁有近175,000名會員，其中大中華地區的會員超過22,500名。我們的主要服務包括教育、培訓、技術支援和倡議。澳洲會計師公會就影響當地、國家及國際會計行業和公共利益的議題發表倡議，彰顯思想領導力。我們與政府、監管機構和行業合作，倡導實施促進經濟可持續增長的政策，並取得積極的商業和公共成果。點擊cpaaustralia.com.au了解更多。
