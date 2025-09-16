澳洲會計師公會舉辦行政論壇 慶祝在港成立70周年

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月16日 - 為慶祝澳洲會計師公會在香港成立70周年，公會今日舉辦以「Connecting the Dots」為主題的行政論壇。是次行政論壇旨在促進商界專業人士與政界代表之間的交流。論壇提供一個策略性平台，探討如何加強大中華地區的合作，並鞏固香港作為區域商業及金融樞紐的角色。





Photo 1



由左至右:

澳洲會計師公會大中華區分會副會長 梁祐庭先生

會計及財務匯報局非執行董事兼澳洲會計師公會大中華區分會名譽顧問 梁煥芹女士

澳洲會計師公會名譽會員 盛智文博士

澳洲會計師公會董事 潘志威先生

澳洲會計師公會會長兼董事會主席 戴賓圖（Dale Pinto）教授

香港特別行政區財政司司長 陳茂波先生

澳洲駐香港總領事 韋嘉鋒 (Gareth Williams) 先生

澳洲會計師公會大中華區分會會長 王文暉女士

香港貿易發展局主席 馬時亨教授

香港會計師公會副會長 羅卓堅先生

澳洲會計師公會大中華區分會副會長 張立君先生





Photo 2

香港特別行政區財政司司長陳茂波先生於澳洲會計師公會行政論壇致辭









關於澳洲會計師公會

澳洲會計師公會是全球最大的專業會計團體之一，在100多個國家和地區擁有近175,000名會員，其中大中華地區的會員超過22,500名。澳洲會計師公會今年在香港慶祝成立70週年。我們的主要服務包括教育、培訓、技術支援和倡議。澳洲會計師公會就影響當地、國家及國際會計行業和公共利益的議題發表倡議，彰顯思想領導力。我們與政府、監管機構和行業合作，倡導實施促進經濟可持續增長的政策，並取得積極的商業和公共成果。點擊

cpaaustralia.com.au

了解更多。



