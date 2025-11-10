鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
澳洲會計師公會調查：人工智能應用普及促使會計行業重塑職能 並引發香港數據安全關注
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月10日 - 澳洲會計師公會最新的商業科技應用區域調查顯示，大多數香港企業在不同程度上已採用人工智能（AI）工具。儘管人工智能的廣泛應用有助提升生產力，但同時也改變了會計與財務行業的招聘趨勢，並更關注對數據的安全保障與治理。
調查結果顯示，亞太地區企業對AI應用呈顯著增長，有89%的受訪者表示在過去12個月內已採用AI，較上次調查的69%增幅明顯。在香港，88%的受訪者表示已在工作中使用AI工具，例如ChatGPT、Copilot等。當被問及AI的應用程度時，65%的受訪者主要應用第三方AI工具於部分業務領域或偶爾使用。
澳洲會計師公會大中華區理事及Web3及新興科技委員會主席冼君行博士指出，香港企業對AI的認知雖高，但距離真正釋放其價值仍有一段距離：「大多數受訪者表示使用第三方AI工具，顯示香港對AI的認知度相當成熟。然而，許多企業仍停留在概念驗證（Proof-of-Concept）階段，僅以AI工具提升生產力，例如處理重複性工作及流程自動化。政府及專業機構可加強教育與推廣，釋放AI的真正潛力，例如透過進階技術如預測分析（predictive analytics）及代理型AI（agentic AI），重塑商業模式與工作流程，並逐步推進至符合策略目標的生產級應用。」
AI的普及正在重塑會計與財務等行業的招聘趨勢。儘管有 42% 的香港受訪者表示目前招聘方式未見改變或言之尚早，但已有 17% 的受訪者指出，因AI技術的應用，其所在機構已減少聘用初級會計與財務人員。
冼博士指出，AI的應用與招聘趨勢之間存在明顯關聯：「調查顯示，大多數受訪者在會計與財務工作中使用AI進行數據分析與研究，而這些任務通常由初級員工負責。AI能有效減輕初級人員的重複性與繁瑣工作負擔，轉而專注於更具人性化或策略性的職責，例如諮詢、決策及客戶互動。這些職能所需的創意與判斷力，往往來自業務經驗，難以被科技取代。冼博士強調，培養初級員工承擔更高層次職責需時，因此企業在推動先進科技應用的同時，亦應兼顧人才發展，以促進長遠增長與競爭力。」
澳洲會計師公會大灣區委員會成員王君弼博士補充指出：「AI只取代部分工作，但並非取代人類。隨著AI技術發展，部分工作已可由科技高效完成，企業對技術技能的招聘標準亦相應提高。未來員工需具備與AI協作的能力，能夠運用科技方案為現有服務與產品增值、創造新構思與選項，並在不同情境中預測未來走向。職場競爭將日益激烈，因此年輕一代及現有員工必須培養不可替代的能力，尤其是人際互動、人機協作、有效溝通、創意思維、批判性思考及專業懷疑精神等軟技能。」
為應對AI帶來的轉型挑戰，香港特區政府扮演著關鍵角色。他呼籲政府提供政策支持，為香港培育具備未來技能的人才：「政府可與機構及僱主合作，為現有員工提供以AI為核心的技能培訓；同時提供資助，鼓勵中小企試行或採用不同類型的AI技術；並設立實習計劃，讓大學生有機會運用AI工具，參與真實問題的解決過程。」
數據已成為推動科技發展的核心資源。在受訪市場中，達 26%的香港受訪者對AI應用引發的數據保護與私隱問題表示最關注。值得肯定的是，72% 的受訪者表示在過去12個月內已實施網絡安全措施，顯示香港在網絡安全方面的整體成熟度相當高，具備良好的基礎應對AI技術帶來的挑戰。
澳洲會計師公會大灣區委員會成員胡立基先生分享了他對數據保護與治理的看法：「隨著越來越多科技產品已內建AI功能，AI的應用將持續增加。企業應主動制定AI發展路線圖，明確規劃如何運用AI達成策略目標、如何衡量投資回報，並建立清晰的治理指引，以確保在職場中以道德的方式使用AI工具。」
在談及網絡安全時，他指出兩項值得關注的新興趨勢：一是 「託管式安全營運中心」（Managed Security Operation Center, MSOC），這是一種將安全營運中心（SOC）功能外包給第三方服務供應商的模式，用於監控、偵測、分析和應對網絡威脅，而無需企業自行建立和維護內部團隊，即實時監控攻擊與威脅；二是 「AI安全」，即保護AI系統免受數據外洩及濫用風險。他同時強調，員工培訓在數據保護中扮演關鍵角色：「為降低數據外洩風險，企業不僅要投資技術層面的安全軟件，更應提升員工的資訊安全意識。AI使用者必須清楚了解哪些授權數據可用於AI工具，哪些敏感資訊則必須嚴格保密。」
胡先生認為，《個人資料（私隱）條例》及《關鍵基礎設施（電腦系統）條例》等相關法規的推出，有助香港建立一個促進創新與科技發展的道德環境。
是次調查共收集來自亞太地區包括澳洲、中國內地等1,117位會計與財務專業人士的回應，其中154位來自香港。
Hashtag: #CPAAustralia #澳洲會計師公會
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於澳洲會計師公會
澳洲會計師公會是全球最大的專業會計團體之一，在100多個國家和地區擁有近175,000名會員，其中大中華地區的會員超過22,500名。澳洲會計師公會今年在香港慶祝成立70週年。我們的主要服務包括教育、培訓、技術支援和倡議。澳洲會計師公會就影響當地、國家及國際會計行業和公共利益的議題發表倡議，彰顯思想領導力。我們與政府、監管機構和行業合作，倡導實施促進經濟可持續增長的政策，並取得積極的商業和公共成果。點擊cpaaustralia.com.au 了解更多。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
澳洲會計師公會調查:已有17%受訪者因應用AI減少請初級會計員
澳洲會計師公會最新的商業科技應用區域調查顯示,大多數香港企業在不同程度上已採用人工智能(AI)工具。儘管人工智能的廣泛應用有助提升生產力,但同時也改變了會計與財務行業的招聘趨勢,並更關注對數據的安全保障與治理。調查結果顯示,亞太地區企業對 AI 應用呈顯著增長,有89%的受訪者表示在過去12個月內已採用AI,較上次調查的69%增幅明顯。在香港,88%的受訪者表示已在工作中使用 AI 工具,例如 ChatGPT、Copilot 等。當被問及 AI 的應用程度時,65%的受訪者主要應用第三方 AI 工具於部分業務領域或偶爾使用。澳洲會計師公會大中華區理事及 Web3 及新興科技委員會主席冼君行指出,香港企業對 AI 的認知雖高,但距離真正釋放其價值仍有一段距離:「大多數受訪者表示使用第三方 AI 工具,顯示香港對 AI 的認知度相當成熟。然而,許多企業仍停留在概念驗證(Proof-of-Concept)階段,僅以 AI 工具提升生產力,例如處理重複性工作及流程自動化。政府及專業機構可加強教育與推廣,釋放 AI 的真正潛力,例如透過進階技術如預測分析(predictive analyticsinfocast ・ 4 小時前
保誠(02378.HK)與IHH醫療集團(北亞洲)深化合作
保誠(02378.HK)宣布，繼早前與IHH醫療集團(北亞洲)旗下港怡醫院合作提供醫療費用直付服務後，再度拓展與該集團的策略性直接合作。是次合作涵蓋IHH醫療集團(北亞洲)旗下最近於香港開設的港怡日間醫療中心，以及位於上海的上海百匯醫院，為保誠合資格客戶提供簡便快捷的醫療費用直付服務。 保誠成為首間香港保險公司與IHH醫療集團(北亞洲)擴展滬港醫療網絡。自2018年與港怡醫院建立合作關係以來，保誠持續提升其無縫、一站式的醫療增值服務體驗。是次合作進一步回應市民對本地及跨境優質醫療服務日益增長的需求，鞏固保誠在香港及內地主要城市的跨境醫療生態系統。 根據保誠《2025年度中期個人壽險理賠報告》，今年上半年醫療費用直付服務的整體理賠個案按年大幅上升87%，反映市民對醫療費用直付服務的需求持續上升。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
富衛香港2025年上半年新業務年度化保費增九成
富衛集團（1828.HK）旗下公司富衛香港（「富衛」）2025年上半年業務保持理想增長，根據保險業監管局2025年1月至6月香港長期保險業務的臨時統計數字，富衛新業務年度化保費按年升90%，優於行業平均升幅39%，新業務首年保費更錄得超過一倍（128%）的顯著增長，高於行業平均升幅50%，排名全港第二。憑藉上半年出色表現，富衛業務規模繼續穩居全港五大泛亞洲保險公司之列。 另外，富衛的多元銷售渠道模式續見成效，各分銷渠道在2025 年上半年均實現雙位數或以上的按年增長，當中銀行保險渠道5及經紀渠道新業務首年保費6更排名全港第一﹕專屬代理人渠道新業務首年保費按年升69%，銀行保險渠道新業務首年保費按年上升53%，經紀渠道新業務首年保費按年增長291%，網上及直銷平台新業務首年保費按年增長42% 。 富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示：「富衛一直想客戶所想，積極填補市場上的保障缺口，上半年的佳績充分反映市場的認可。我們將力求更創新及優質的產品及服務，爭取更多客戶支持。」現代電視 ・ 4 小時前
保誠與IHH醫療集團(北亞洲)深化合作 拓展香港及內地醫療費用直付服務網絡
保誠保險宣佈，繼早前與IHH醫療集團（北亞洲）旗下港怡醫院合作提供醫療費用直付服務後，再度拓展與該集團的策略性直接合作。是次合作涵蓋IHH醫療集團（北亞洲）旗下最近於香港開設的港怡日間醫療中心，以及位於上海的上海百匯醫院，為保誠合資格客戶提供簡便快捷的醫療費用直付服務。保誠成為首間香港保險公司與IHH醫療集團（北亞洲）攜手擴展滬港醫療網絡。自2018年與港怡醫院建立合作關係以來，保誠持續提升其無縫、一站式的醫療增值服務體驗。是次合作進一步回應市民對本地及跨境優質醫療服務日益增長的需求，鞏固保誠在香港及內地主要城市的跨境醫療生態系統。根據保誠《2025年度中期個人壽險理賠報告》，今年上半年醫療費用直付服務的整體理賠個案按年大幅上升87%，反映市民對醫療費用直付服務的需求持續上升。(LF)infocast ・ 4 小時前
丘應樺:年底提交「內地企業出海專班」工作計劃
《施政報告》提出成立的「內地企業出海專班」,由商務及經濟發展局局長丘應樺督導工作,他表示預計年底前向特首提交工作計劃,明年首季推展,預料涵蓋人工智能、金融、專業服務等多個高增值行業。 (BC)infocast ・ 20 小時前
《大行》高盛降統一(00220.HK)目標價至9元 維持「中性」評級
高盛發表研究報告指，統一(00220.HK)第三季收入大致平穩，當中食品業務增長低至中個位數；飲料業務跌低至中個位數；及代工生產業務持續按年增長三位數的百分比。 報告提到，統一的管理層表示，公司於10月仍在進行飲料產品去庫存的工作，而麵條的表現保持在正常軌道。雖然消費疲弱且競爭激烈，公司對第四季仍持謹慎樂觀的態度，並維持集團今年全年銷售增長6至8%的目標，同時相信第四季持續的毛利率擴張和開支比率更具可見性。 該行表示，由於飲料業務表現疲弱，稍微抵銷了麵條業務改善和代工生產業務的增長，因此將公司的銷售預測調整1%。由於營運去槓桿化，該行又將公司淨利潤預測下調3至4%。展望未來，由於競爭持續激烈，該行對公司明年前景保持謹慎，預計銷售增長6%，將目標價由9.3元降至9元，維持「中性」評級。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 32 分鐘前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 1 天前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 發文道歉報平安：甚麼都記不起來了
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋
「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。姊妹淘 ・ 1 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 11 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 1 天前
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 3 小時前
容祖兒帶師弟出大場面 曾比特Mike難掩首登大舞台興奮
「2025第十五屆全國運動會」開幕禮昨晚（9日）於廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，容祖兒、曾比特（Mike）、樂隊Daze In White兩位成員鄭宗健（Felix）及李肇航（Eugene）獲邀擔任表演嘉賓，四個單位同台合唱主題曲《龍騰伶仃洋》，現場氣氛熾熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
32歲曾比特Mike生日發佈火辣腹肌照！轉投英皇，瘦下來、換新髮型後原來是潛力股？
近年專注在內地發展的Mike曾比特，突然在32歲生日發佈近照，宣布轉投新公司英皇。換了新髮型、瘦了一個圈，咬著背心，露出結實的手臂和腹肌。無論怎樣看，都難以想像這是《造星2》那個看起來很老實的肥仔。當然不能抹煞英皇的造型改造能力，但看來決心健身，真的可以改寫人生。Yahoo Style HK ・ 6 小時前