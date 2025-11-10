澳洲會計師公會調查：人工智能應用普及促使會計行業重塑職能 並引發香港數據安全關注

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月10日 - 澳洲會計師公會最新的商業科技應用區域調查顯示，大多數香港企業在不同程度上已採用人工智能（AI）工具。儘管人工智能的廣泛應用有助提升生產力，但同時也改變了會計與財務行業的招聘趨勢，並更關注對數據的安全保障與治理。





2025年商業科技調查 圖表



調查結果顯示，亞太地區企業對AI應用呈顯著增長，有89%的受訪者表示在過去12個月內已採用AI，較上次調查的69%增幅明顯。在香港，88%的受訪者表示已在工作中使用AI工具，例如ChatGPT、Copilot等。當被問及AI的應用程度時，65%的受訪者主要應用第三方AI工具於部分業務領域或偶爾使用。



澳洲會計師公會大中華區理事及Web3及新興科技委員會主席冼君行博士指出，香港企業對AI的認知雖高，但距離真正釋放其價值仍有一段距離：「大多數受訪者表示使用第三方AI工具，顯示香港對AI的認知度相當成熟。然而，許多企業仍停留在概念驗證（Proof-of-Concept）階段，僅以AI工具提升生產力，例如處理重複性工作及流程自動化。政府及專業機構可加強教育與推廣，釋放AI的真正潛力，例如透過進階技術如預測分析（predictive analytics）及代理型AI（agentic AI），重塑商業模式與工作流程，並逐步推進至符合策略目標的生產級應用。」



AI的普及正在重塑會計與財務等行業的招聘趨勢。儘管有 42% 的香港受訪者表示目前招聘方式未見改變或言之尚早，但已有 17% 的受訪者指出，因AI技術的應用，其所在機構已減少聘用初級會計與財務人員。



冼博士指出，AI的應用與招聘趨勢之間存在明顯關聯：「調查顯示，大多數受訪者在會計與財務工作中使用AI進行數據分析與研究，而這些任務通常由初級員工負責。AI能有效減輕初級人員的重複性與繁瑣工作負擔，轉而專注於更具人性化或策略性的職責，例如諮詢、決策及客戶互動。這些職能所需的創意與判斷力，往往來自業務經驗，難以被科技取代。冼博士強調，培養初級員工承擔更高層次職責需時，因此企業在推動先進科技應用的同時，亦應兼顧人才發展，以促進長遠增長與競爭力。」



澳洲會計師公會大灣區委員會成員王君弼博士補充指出：「AI只取代部分工作，但並非取代人類。隨著AI技術發展，部分工作已可由科技高效完成，企業對技術技能的招聘標準亦相應提高。未來員工需具備與AI協作的能力，能夠運用科技方案為現有服務與產品增值、創造新構思與選項，並在不同情境中預測未來走向。職場競爭將日益激烈，因此年輕一代及現有員工必須培養不可替代的能力，尤其是人際互動、人機協作、有效溝通、創意思維、批判性思考及專業懷疑精神等軟技能。」



為應對AI帶來的轉型挑戰，香港特區政府扮演著關鍵角色。他呼籲政府提供政策支持，為香港培育具備未來技能的人才：「政府可與機構及僱主合作，為現有員工提供以AI為核心的技能培訓；同時提供資助，鼓勵中小企試行或採用不同類型的AI技術；並設立實習計劃，讓大學生有機會運用AI工具，參與真實問題的解決過程。」



數據已成為推動科技發展的核心資源。在受訪市場中，達 26%的香港受訪者對AI應用引發的數據保護與私隱問題表示最關注。值得肯定的是，72% 的受訪者表示在過去12個月內已實施網絡安全措施，顯示香港在網絡安全方面的整體成熟度相當高，具備良好的基礎應對AI技術帶來的挑戰。



澳洲會計師公會大灣區委員會成員胡立基先生分享了他對數據保護與治理的看法：「隨著越來越多科技產品已內建AI功能，AI的應用將持續增加。企業應主動制定AI發展路線圖，明確規劃如何運用AI達成策略目標、如何衡量投資回報，並建立清晰的治理指引，以確保在職場中以道德的方式使用AI工具。」



在談及網絡安全時，他指出兩項值得關注的新興趨勢：一是 「託管式安全營運中心」（Managed Security Operation Center, MSOC），這是一種將安全營運中心（SOC）功能外包給第三方服務供應商的模式，用於監控、偵測、分析和應對網絡威脅，而無需企業自行建立和維護內部團隊，即實時監控攻擊與威脅；二是 「AI安全」，即保護AI系統免受數據外洩及濫用風險。他同時強調，員工培訓在數據保護中扮演關鍵角色：「為降低數據外洩風險，企業不僅要投資技術層面的安全軟件，更應提升員工的資訊安全意識。AI使用者必須清楚了解哪些授權數據可用於AI工具，哪些敏感資訊則必須嚴格保密。」



胡先生認為，《個人資料（私隱）條例》及《關鍵基礎設施（電腦系統）條例》等相關法規的推出，有助香港建立一個促進創新與科技發展的道德環境。



是次調查共收集來自亞太地區包括澳洲、中國內地等1,117位會計與財務專業人士的回應，其中154位來自香港。



