澳洲會計師公會調查：香港資本市場是維持國際競爭力的關鍵 企業對2026年展望仍趨保守

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月4日 - 儘管全球經濟持續面臨逆風及受壓於貿易緊張局勢，根據澳洲會計師公會香港商業信心調查結果，香港的金融生態系統仍是經濟韌性的基石。





（從左至右）澳洲會計師公會2025年大中華區分會理事葉耘開先生、澳洲會計師公會2025年大中華區分會副會長張立君先生、澳洲會計師公會2025年大中華區分會會長王文暉女士、澳洲會計師公會2025年大中華區分會副會長梁祐庭先生



該調查針對會計及財務專業人士，強調資本市場實力及金融互聯互通在維持香港國際競爭力方面發揮重要作用。基於今年穩健的經濟增長趨勢，63%的受訪者預期明年經濟將持續穩步擴張。



受訪者提及的主要經濟增長動力包括具競爭力的稅制（39%）、蓬勃的資本市場（30%）以及中國內地經濟增長（24%）。



然而，受訪者認為生活成本高企（28%）、全球經濟疲弱（27%）及內地增長放緩（26%）將是2026年香港經濟及企業面臨的最大挑戰。



此外，明年物業價格預測偏向疲弱，超過五成受訪者預期零售商鋪、工業大廈及寫字樓價格將下跌，而住宅市場前景稍佳但仍呈現分化。值得鼓舞的是，42%的受訪者評價香港的國際競爭力為「極高」或「相當高」。



香港新股市場今年強勢反彈，於第三季重奪全球IPO募資額首位。展望未來，66%的受訪者預期2026年新股活動將進一步增加。另有22%的受訪者認為「加強香港與其他地區的金融互聯互通」是最有利於企業的政策，其次是中國内地的「走出去」戰略（21%）。





資訊圖表



澳洲會計師公會2025年度大中華區分會會長王文暉女士表示：「香港資本市場是推動本港經濟增長的重要引擎，也是維持全球競爭力的關鍵差異化因素。在地緣政治緊張及外圍市場波動下，香港仍被視為國際投資者及企業管理資產、分散風險的安全港。」



「我們的調查顯示，加強與其他地區的金融互聯互通是最可能對企業增長產生積極影響的政策。為保持競爭優勢，香港政府及監管機構應考慮推出『IPO互聯互通』機制，讓內地投資者參與香港新股，並吸引更多家族辦公室以提升流動性並留住財富，並簡化內地企業在港上市流程。同時，應持續拓展與海外金融市場的聯繫，吸引全球投資者進駐香港。」



貿易局勢持續緊張對企業信心造成重大壓力，51%的受訪者表示其公司在2025年受到負面影響。此外，將其列為明年主要業務關注的比例由上次調查的9%倍增至2026年的20%。許多香港公司已採取積極措施應對挑戰，其中24%選擇搬遷或重組業務，20%拓展新市場，19%進行風險評估。擴張策略則日益集中於本地市場（32%）及中國內地市場（46%）。



明年的收入預期更趨保守，僅39%的受訪者預測公司收入將於2026年增長，低於2025年調查結果的51%，而37%預期保持穩定。競爭壓力加劇，29%將其列為明年的首要挑戰，高於此前的19%。成本管理（43%）則連續第三年成為受訪企業的首要策略。



王女士表示：「企業在外部波動加劇的背景下，對2026年採取更審慎的態度。儘管不確定性仍存，香港依然提供許多具前景的機遇，如活躍的股票市場、復甦的旅遊業及多項成功舉辦的大型活動。因此，許多企業將本地市場列為審慎策略的優先選擇。



「強化香港作為中國企業『走出去』戰略的首選平台，將進一步鞏固本港在全球市場獨特的聯繫人角色。同時，協助中小企業採用人工智能工具，提升生產力及成本管理，確保企業保持敏捷及競爭力。



「企業應善用中國『走出去』戰略帶來的機遇，並尋求專業建議以管理融資及借貸成本，同時透過創新刺激新客戶需求。外包非核心業務降低營運成本，並利用政府支援計劃拓展新市場，將是應對2026年的關鍵。」



該調查於2025年10月22日至11月21日進行，收集來自296位跨行業會計及財務專業人士的見解。逾半數受訪者為高管及管理層，涵蓋各類型企業。

關於澳洲會計師公會

澳洲會計師公會是全球最大的專業會計團體之一，在100多個國家和地區擁有近175,000名會員，其中大中華地區的會員超過22,500名。澳洲會計師公會今年在香港慶祝成立70週年。我們的主要服務包括教育、培訓、技術支援和倡議。澳洲會計師公會就影響當地、國家及國際會計行業和公共利益的議題發表倡議，彰顯思想領導力。我們與政府、監管機構和行業合作，倡導實施促進經濟可持續增長的政策，並取得積極的商業和公共成果。點擊

cpaaustralia.com.au

了解更多。





