澳洲東岸 48 小時內發生 4 宗鯊魚襲擊 包括一人死亡 專家指暴雨造就「完美條件」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】澳洲東岸在短短 48 小時內接連發生 4 宗鯊魚咬人或接觸事件，其中 3 宗集中於相距約 15 公里海岸線，多個泳灘一度關閉。部分民眾要求當局採取捕殺行動，但多名研究鯊魚行為的學者指出，事件與環境條件高度相關，並非鯊魚突然變得更具攻擊性。

綜合外媒報道，首宗事故發生於 1 月 18 日，一名 12 歲男童在悉尼港游泳時遭鯊魚咬傷，送院後傷重不治。翌日，一名 11 歲男童在迪外海灘（Dee Why）衝浪時，衝浪板被鯊魚咬中，數小時後，鄰近的曼利（Manly）亦有一名男子遇襲，情況危殆。至 1 月 20 日，北上約 300 公里的另一個海灘再有衝浪人士被鯊魚咬中衝浪板，胸口受傷。

澳洲多個泳灘一度關閉。 (Photo by Steve Christo - Corbis/Corbis via Getty Images)

學者形容情況「極為罕見」

悉尼大學公共政策副教授、鯊魚研究員 Chris Pepin-Neff 表示，無論在時間或地點距離上，今次都是他 20 年研究生涯中最接近的一次連續鯊魚咬人事件，形容情況「極為罕見」，但同時呼籲外界冷靜分析成因。

多名專家指，近期悉尼一帶連日暴雨，官方氣象站在 24 小時內錄得 127 毫米雨量，創下 38 年來 1 月單日最高紀錄，為牛鯊提供理想生態環境。皇家墨爾本理工大學高級研究員 Rebecca Olive 表示，牛鯊偏好溫暖、半鹹水水域，暴雨後大量淡水流入河口及海灣，正好符合牛鯊習性。

專家亦指，大量淡水可能把污水及養分沖入海中，吸引餌魚聚集，繼而引來捕食者。Chris Pepin-Neff 認為，低鹽度水域加上食物來源，或形成一場「完美風暴」，令鯊魚與人類同時集中於近岸水域，增加接觸風險。

過去 30 年咬人數目上升

官方數據顯示，澳洲過去 30 年錄得的鯊魚咬人事件數目有所上升，由 1990 年代每年約 8 至 10 宗，增至 2010 年代起每年約 20 多宗。不過，學者指出，這與沿岸人口增加、水上活動更普及，以及數據紀錄更完整有關，並不代表鯊魚行為出現根本轉變。

對於社會要求捕殺鯊魚的聲音，專家普遍持反對立場。Rebecca Olive 表示，捕殺只會製造安全錯覺，未能真正降低風險。Chris Pepin-Neff 亦指，研究未有證據顯示捕殺措施有效，真正影響風險的是水域中吸引鯊魚的環境因素，而非某一條鯊魚本身。

兩名學者均建議，市民應更留意增加鯊魚出沒風險的情況，例如暴雨後避免下水；政府及地方當局則可考慮設立更多安全泳區。Chris Pepin-Neff 形容，澳洲人應以對待叢林的態度面對海洋，理解海洋本身存在風險，而非把所有危險歸咎於鯊魚。

他又表示，人類只是進入鯊魚的棲息環境，並非鯊魚的獵物目標，關鍵在於重新理解人與海洋、以及人與鯊魚之間的關係。