澳洲東部發生鯊魚攻擊事件 釀1死1重傷

（法新社雪梨27日電） 澳洲救援人員與警方表示，東部新南威爾斯州（New South Wales）一處海灘今天發生鯊魚攻擊事件，造成1人死亡，另有1人重傷。

這起攻擊發生在今天清晨，其中一名受害者是女性，她在遇襲後當場死亡。

另一名受害者腿部受到重傷，隨後從克勞迪灣（Crowdy Bay）這處偏遠海灘以救護直升機送醫治療，目前情況穩定。克勞迪灣位於雪梨北方約250公里處。

新南威爾斯州警察廳（New South Wales Police）督察貝利（Timothy Bayly）向媒體表示：「他們彼此認識，當時正準備下水游泳，結果遭到鯊魚攻擊。」

廣告 廣告

州救護車檢查員史密斯（Joshua Smyth）說，一名路人用臨時止血帶包紮男子腿部，可能救了他一命。

他又說：「在這種情況下，一些路人展現出的勇氣令人敬佩，挺身而出是非常英勇的行為。」

新南威爾斯州衝浪救生協會（Surf Life Saving NSW）執行長皮爾斯（Steven Pearce）稱這是「非常、非常可怕的事件。」他告訴當地電台2GB：「這個地區非常偏遠，根本沒有任何救生服務。」

這處海灘與周圍地區已經封閉，有關當局正在努力確認襲擊這兩名泳客的鯊魚種類。

根據一項記錄鯊魚與人類接觸的資料庫，自1791年以來，澳洲周圍發生了約1280起鯊魚事件。數據顯示，出海人士最有可能遭大白鯊、虎鯊與公牛鯊咬傷。