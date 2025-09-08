澳洲毒蘑菇殺人案｜新抱被判囚終身 涉威靈頓牛扒加毒菇 害死老爺奶奶等三人｜Yahoo

澳洲女子 Erin Patterson 涉嫌以有毒蘑菇殺害三名親戚，被控三項謀殺罪，法庭今日（8日）判處終身監禁。(Photo by WILLIAM WEST / AFP) (Photo by WILLIAM WEST/AFP via Getty Images )

【Yahoo 新聞報道】澳洲兩年前發生一宗三死命案，轟動全國。一名女子涉嫌以有毒蘑菇殺害三名親戚，被控三項謀殺罪，法庭今日（8日）判處終身監禁。50 歲被告 Erin Patterson 在審訊大部份時間閉起雙眼，至宣讀判刑時才開眼，她聞判時表現冷靜，沒有表露太多情緒。

Erin Patterson 被控在 2023 年一次午餐毒害三名親戚，包括老爺 Don Patterson、奶奶 Gail Patterson 及奶奶胞妹 Heather Wilkinson。當時她準備了威靈頓牛扒，當中加入了致命的毒蘑菇，3 名親戚用餐後幾日便去世，飯局中僅 Heather Wilkinson 的丈夫 Ian Wilkinson 生還。

墨爾本的最高法院今日宣判被告判囚終身，33 年內不得假釋。據 BBC 現場報道，法官要求被告起身聽取判決時，她沒有表露情緒，只是按着木凳。被告可在 28 天內（10 月 6 日午夜前）就判罪及刑期提出上訴，否則需申請延期。

飯局中生還的 Ian Wilkinson，今日（8日）在墨爾本維多利亞州最高法院外見記者。(Photo by MARTIN KEEP/AFP via Getty Images)

家庭聚餐令三人喪生，為一家帶來極大傷痛。Ian 早前表示，妻子的離世為四名子女帶來嚴重創傷，為他們持續的痛苦深感悲痛。被告 Erin Patterson 已分居丈夫 Simon Patterson 指，他們育有的兩名子女飽受折磨，「幾乎所有人都知道他們母親謀殺了爺爺嫲嫲」。