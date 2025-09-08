專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
澳洲猛男消防員月曆2026上架！亞洲區肌肉也不輸，台灣「搶火」程度完勝香港？
澳洲消防員月曆以肌肉猛男風格聞名，動感攝影結合慈善籌款，吸引全球粉絲。台灣2025健的「搶火」月曆承襲火辣路線，健美消防員搭配救援場景，風靡年輕族群。反觀香港消防處月曆，前4個月展碩消防員健碩的體格與魅力，5月起轉為女消防員抱貓的溫馨畫面，以及用救護員、消防車作為主題，雖創意十足但吸引力稍遜。香港月曆提供免費電子版下載，親民且推廣消防安全。若加入更多火辣元素，香港月曆或許可與澳洲、台灣一較高下，成為亞洲焦點！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
澳洲和台灣「救火」月曆頁頁驚喜，澳洲方面更為消防員月曆開設社交平台，與網民互動，獲得55.3萬粉絲追蹤！最近他們更身處上海，獲邀出席《Pet Fair Asia 2025》活動。而香港消防處的社交媒體追蹤人數亦不俗，有2.6萬位粉絲。現時香港消防處的社交平台以演習、執行任務、交流及義工活動等帖文為主，形象十分正經。不過大家還記不記得，曾經消防處有一位高大的代言人呢？他就是「任何仁」！
任何仁於2018年開始以「代言人」身份，為消防處宣揚「只要敢，就救到人」的訊息。即使身穿藍色緊身衣，任何仁的健碩身形依然搶眼，令人揣測「中之人」（泛指布偶裝裡的工作人員）由多位前線消防員輪流飾演。近年任何仁雖然甚少出動，但間或會在消防處的社交平台上現身抽水，幾乎每次出現都能獲得4位數字的讚好！
另一邊廂，台灣新北消防處以短劇和短片作為主打，用趣怪的模式吸引觀眾，更不時大騷肌肉，請大家眼睛吃冰淇淋！追蹤人數方面都有2萬粉絲，深受台灣民眾歡迎！近年亦不時參加公益活動，看來打算以肌肉和善心與澳洲消防員看齊。
還有3個月便踏入2026年，台灣方面已選定拍攝來年月曆的消防員，期望三地的消防員會拍攝一輯更火辣、更搶眼的月曆！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
59歲郭富城冰塊腹肌好身材全靠自律！早上6時睡覺、每日只吃一餐，保養之道：胖過之後超級自律
碧咸這位「萬人迷爸爸」，50歲仍保持冰塊腹肌是為了孩子？每天與太太Victoria去健身，健康同時想成為榜樣
57歲妮歌潔曼「自律女王」手臂與背肌線條超美！Nicole Kidman魅力大爆發，靠運動健身兼應用80/20飲食法練成
其他人也在看
兒子結婚 阿諾舒華辛力加再度榮升老爺
【on.cc東網專訊】荷里活影壇巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Scherzenegger）的31歲兒子柏德烈舒華辛力加（Patrick Schwarzenegger），周六（6日）與拍拖多年的美國模特兒Abby Champion於美國Idaho一高爾夫球會所東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
楊祐寧爸罹癌！壓力一肩扛姐感性嘆：很堅強
[NOWnews今日新聞]楊祐寧父親腹痛腫脹一查竟是癌症，且因癌細胞轉移，肚子一度大如懷孕，原定將於年底開幕的「元鍋4.0」也被迫延宕，楊祐寧於43歲生日當天，在IG貼出與爸爸的合照，他除了全心照顧病...今日新聞 娛樂 ・ 1 小時前
迪麗熱巴「零死角美貌」不再 妝容出事遭網友嘲笑
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴顏值毋庸置疑，還被外界稱為「360度零死角美女」，不過近日她跟多位女星齊齊拍攝雜誌封面，卻被網友指她「零死角美貌」不再。相中熱巴身穿一襲紅色晚裝，化上濃妝的她展顯成熟韻味，但沒想到照片曝光後，有不少人留言批評她的妝容及造型不東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
昔日老爸品牌Lacoste如今被GenZ熱捧！心口上的小鱷魚「暫休」，新Logo由山羊暫代，向網球傳奇Djokovic致敬
向來以小鱷魚標誌深入人心的法國品牌 Lacoste，近日做出破格之舉，暫時將沿用 92 年的經典鱷魚標誌換成可愛的綠色小山羊，為的就是向品牌合作超過 8 年的網球傳奇諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）致敬！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
超怕離婚的星座男TOP3！這些男生婚後特別黏人，愛上就不願輕易放手
感情對許多人來說，是人生中最美好的一段旅程。大部分人都希望能和心愛的人相伴一生，不願看到感情走到分離的一步。尤其有些男生，一旦結婚後，對婚姻特別看重，甚至害怕聽到「離婚」這兩個字。今天就來看看，哪些星座男在婚姻中最不願意面對離婚？姊妹淘 ・ 1 小時前
31歲韓韶禧來港見粉絲，告訴女生們「自愛不內耗」魅力金句：找到自己色彩，閃閃發亮就好了
韓韶禧日前在香港舉行全球巡迴見面會《2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,]》，香港粉絲們都給她的魅力迷們。韓韶禧不只跟現場粉絲們互動，同時都選了 Jennie《Seoul City》、aespa《Whiplash》來跳舞表演給粉絲看，難怪被稱為「咬筆寵粉女神」。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
懷孕7個月真實體態曝光！劉品言食慾太好
[NOWnews今日新聞]劉品言目前懷孕近7個月，食慾很好的她今（6）日在IG更新孕婦日記，PO出全身照，除了肚子變大之外，可見她的腳踝還是很纖細，她笑說目前彌月禮已經試吃第三輪了，但還是有認真做運動...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
網上熱話｜兼職詩人貼街招宣傳上門作詩 列出三大保證
「搵食艱難」，最近有網民發現有「兼職詩人」貼街招宣傳，更列出三大保證，冀吸引顧客。am730 ・ 1 天前
驚傳男主角不演了！虞書欣爭議狂爆燒到新戲
[NOWnews今日新聞]中國新生代女星虞書欣本來靠著甜妹人設走紅，近日卻因爸爸公司疑似放高利貸等問題引起爭議，之後又被女演員張昊玥指控霸凌，人設直接崩塌，還爆發脫粉潮，抖音掉粉120萬。而在爭議連環...今日新聞 娛樂 ・ 15 小時前
徐若瑄飛大阪萬博開唱！用1曲致敬歐陽菲菲
[NOWnews今日新聞]日本大阪的萬國博覽會從今年4月開幕以來，入場人潮已超過2千萬人次，主辦單位更策劃了一系列關西萬博活動，今（7）日音樂喜劇祭更邀請到徐若瑄登場！才剛唱完台北大巨蛋就奔東京彩排、...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
曾因做運動鬧交！金鐘國將親自回應妻子身份傳聞
【on.cc東網專訊】韓國綜藝節目《Running Man》的49歲男星金鐘國上月突然宣布婚訊，韓網爆料指他已與妻子於本月5日在首爾江南區的酒店舉行婚禮，而SBS節目《我家的熊孩子》昨晚（7日）預告將於下周公開金鐘國親自談及婚事的片段。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！刺激毛囊生髮水低至$70／人氣熱賣止汗棒$20起（附獨家全單71折優惠碼）
iHerb最新有29週年慶優惠，9月每天都有不同類別產品低至71折，Yahoo購物更有獨家全單71折優惠，可以說是iHerb全年最抵的折扣！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，夏日必買止汗劑最平$20起，防脫髮精華低至$70就可以入手！還有多款身體護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
59歲「最美姑姑」李若彤凍齡秘訣：睡覺是頭等大事！美魔女分享5大安眠好習慣 最後一條容易忽略
大家還記得「姑姑」李若彤嗎？被譽為「最美小龍女」的她現年已59歲，但對健康及身材管理非常嚴謹，因而就如「逆生長」般比年輕時更美！除了堅持運動、護膚外，她的最佳「凍齡」秘訣就是「睡得好」，只要每晚睡好睡滿，整個人也能容光煥發！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 6 小時前
屢創新高！ 本港飾金價每両撲4萬
黃金價屢創新高，本港每両飾金價將撲向4萬元大關！國際現貨金價上周五高見每安士3,600美元，再創歷史新高，累計全周急升4%，至每安士3,586美元；今年則累漲36.7%。本港飾金價高處未算高，每両賣出繼去年10月突破3萬元大關後，不足1年昨已報約3.987萬元，正歷史性撲向4萬元大關。分析認為，金價短期出現嚴重超買，但am730 ・ 9 小時前
交友App約會騙案熱話延伸問題：來到2025年了，「請客」VS「AA制」誰該為約會埋單？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
最近香港熱話新聞：一名23歲男子冒充律師，與一名31歲女性於文華東方酒店用餐，點選價值逾八萬港元的香檳與菜餚後藉故逃單，留下女方獨自面對巨額賬單。這起事件不僅涉及詐騙行為，更掀起了大眾對約會文化中經濟分擔與性別角色的反思——在當代社會中，我們該如何理解約會中的「請客」與「AA制」？女性又該如何在經濟獨立與情感表達之間取得平衡？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
徐淑敏為老公黃浩大搞主題生日派對 黑白露肩高貴晚裝現身大讚老公
徐菁遙（前名徐淑敏，Suki）2006年參加香港小姐競選入行，雖然三甲不入，但因甜美樣貌帶來唔少演出機會，包括獲安排演出劇集《最美麗的第七天》、《仁心解碼》、《巾幗梟雄》等等。徐菁遙2009年與年長12年嘅飲食界商人黃浩閃婚，先後誕下三名女兒，淡出幕前專心相夫教女。徐菁遙不時於社交平台分享與好友聚會、旅行照，以及生活照；昨日（7日），徐菁遙大曬黃浩生日會照片，大讚對方係最好嘅丈夫。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
葉子楣被陳志雲親手量度尺寸大師驚呼「有肉架！」曾因胸大被阿媽鬧「陀衰家」
曾被稱為「波霸」嘅葉子楣Amy，九十年代同脊醫男友呂錫照相戀後淡出幕前。2018年呂醫生離世後，葉子楣近年不時公開露面出席朋友聚會，早前陳志雲喺youtube節目訪問葉子楣，由家庭講到近年生活。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
加航空中服務員壓倒性否決資方薪資建議 料爭端將交付調解程序
加航及加航Rouge空中服務員於上周六(6日)以99.1%壓倒性票數否決公司的薪資協議，勞資爭端料交調解解決，因員工無法合法罷工。加航及加拿大公共僱員工會同意不發起任何勞動中斷行動，因此不會有罷工或停工，航班將繼續。 談判代表上月19日達成臨時協議結束為期4天的罷工，該罷工導致50萬名乘客受影響。空中服務員此前違抗加拿大政府終止罷工的措施，迫使資方回到談判桌。 加航表示，協議的薪資部分將提交調解，如未能達成協議，將進入仲裁程序。(fc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前