澳洲猛男消防員月曆2026上架！亞洲區肌肉也不輸，台灣「搶火」程度完勝香港？

澳洲消防員月曆以肌肉猛男風格聞名，動感攝影結合慈善籌款，吸引全球粉絲。台灣2025健的「搶火」月曆承襲火辣路線，健美消防員搭配救援場景，風靡年輕族群。反觀香港消防處月曆，前4個月展碩消防員健碩的體格與魅力，5月起轉為女消防員抱貓的溫馨畫面，以及用救護員、消防車作為主題，雖創意十足但吸引力稍遜。香港月曆提供免費電子版下載，親民且推廣消防安全。若加入更多火辣元素，香港月曆或許可與澳洲、台灣一較高下，成為亞洲焦點！

（australianfirefighterscalendar）

（australianfirefighterscalendar）

澳洲和台灣「救火」月曆頁頁驚喜，澳洲方面更為消防員月曆開設社交平台，與網民互動，獲得55.3萬粉絲追蹤！最近他們更身處上海，獲邀出席《Pet Fair Asia 2025》活動。而香港消防處的社交媒體追蹤人數亦不俗，有2.6萬位粉絲。現時香港消防處的社交平台以演習、執行任務、交流及義工活動等帖文為主，形象十分正經。不過大家還記不記得，曾經消防處有一位高大的代言人呢？他就是「任何仁」！

任何仁於2018年開始以「代言人」身份，為消防處宣揚「只要敢，就救到人」的訊息。即使身穿藍色緊身衣，任何仁的健碩身形依然搶眼，令人揣測「中之人」（泛指布偶裝裡的工作人員）由多位前線消防員輪流飾演。近年任何仁雖然甚少出動，但間或會在消防處的社交平台上現身抽水，幾乎每次出現都能獲得4位數字的讚好！

另一邊廂，台灣新北消防處以短劇和短片作為主打，用趣怪的模式吸引觀眾，更不時大騷肌肉，請大家眼睛吃冰淇淋！追蹤人數方面都有2萬粉絲，深受台灣民眾歡迎！近年亦不時參加公益活動，看來打算以肌肉和善心與澳洲消防員看齊。

還有3個月便踏入2026年，台灣方面已選定拍攝來年月曆的消防員，期望三地的消防員會拍攝一輯更火辣、更搶眼的月曆！

